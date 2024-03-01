Сюжет Bushido Princess Megaways

Сикамуто правил кланом Бушидо более сорока лет. Каждое утро он выходил на берег озера, находившегося неподалеку от его пагоды, и смотрел, как распускается лотос. Однажды Сикамуто созерцал любимый цветок, наслаждаясь его красотой, но вдруг пришел Большой Ху – предводитель клана Хуноби, и все испортил! Глупец плюнул под ноги Сикамото и растоптал распустившийся лотос, рассмеявшись самым наглым образом.

Конечно, это было нестерпимое оскорбление. Сикамуто вызвал Большого Ху на дуэль! Они сражались три дня, пока оба не упали от усталости. Решить проблему один на один не получилось, поэтому правители обоих кланов одновременно объявили войну.

Бои проходили с попеременным успехом: то войны Сикамуто вырежут пару деревень, то наоборот клан Хуноби захватит какой-нибудь уголок владений своего соседа. В один прекрасный день на стене пагоды, в которой жил Большой Ху, кто-то написал бранные слова. Разумеется, это было дело рук клана Бушидо, возможно, сам господин Сикамуто отдал приказание усомниться в величии Большого Ху таким наглым образом! Увидев надпись «Здесь живет Большой Ху с маленьким ху», глава клана Хуноби решил уничтожить соседей.

К владениям Сикамуто приблизилась огромная армия! Клан Бушидо встал на защиту своих земель, однако противник медленно, но верно продавливал отважных воинов. Как обычно, большой Ху брал размером армии, игнорируя всякую тактику и стратегию.

Воинов клана Бушидо оттеснили к стенам замка, в котором жил Сикамуто. Печальный факт стал очевидным каждому: победа Хуноби – это вопрос времени.

Когда дело запахло керосином и катаной в печени, Сикамуто обратился к божественной покровительнице своего клана, заиграв ее любимую песню. Легендарная принцесса Бушидо откликнулась на зов и снизошла с небес. Конечно, Сикамуто не хотел жаловаться сильной независимой женщине, но выбора не было – Большой Ху подобрался слишком близко, воинов становилось все меньше и, по-хорошему, приходилось надеяться только на чудо!

Господин клана Бушидо рассказал обо всем произошедшем на озере и о дальнейших последствиях той дуэли. Принцесса внимательно выслушала его и пообещала помочь избавиться от врагов. Одна только мысль о том, что над замком клана Бушидо появится знамя Хуноби, вызывала у нее острейшую изжогу!

Божественная принцесса призвала силу духа огня и превратилась в воинственное создание, которое стоило многих тысяч воинов! Она тут же отправилась на поле боя, чтобы наказать Большого Ху. Каково же было удивление воинов клана Хуноби, когда они увидели, кто вырезает их соратников одного за другим!

Одолеть божественную покровительницу оказалось просто невозможно. Один за другим самураи падали замертво, пока на поле битвы не осталось никого, кроме господина клана Хуноби. Большой Ху попытался противостоять принцессе Бушидо, однако это продолжалось недолго. Всего пары мощных ударов было достаточно, чтобы последний враг испустил дух.

Сикамуто поблагодарил принцессу низким поклоном. Божественная госпожа отправилась обратно на небеса, а тело Большого Ху повесили на воротах замка, чтобы повеселить народ, проходящий мимо. Разумеется, Сикамуто приказал раздеть мертвого господина клана Хуноби! Глядя на покойного, люди понимали, что кое-где большой Ху все-таки был маловат, и имя его – лишь следствие гиперкомпенсации...