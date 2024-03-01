Сюжет Valkyrie Returns

Кто же не знает Джинни Смит? Да никто, собственно, даже не в курсе о ее существовании, потому что она – агент высшего класса, которая больше известна под позывным Валькирия. Мисс Смит всегда делала свою работу идеально, но в этот раз шпионку ждал неприятный сюрприз: выяснилось, что агент Фокс работала сразу на обе стороны. Поскольку дело происходило во Франции, а французские спецслужбы очень медлительны, ей удалось уйти, правда, без документов, которые она должна была похитить из сейфа одной секретной организации. Предательство рыжей стервы открылось в самый неподходящий момент…

Валькирия чудом ускользнула из оцепления! Когда она собиралась на задание, будто бы кто-то там наверху подсказал ей взять сигнальный пистолет. Яркая ракета на несколько секунд отвлекла агентов, и благодаря удачному выстрелу Валькирия проскользнула сквозь оцепление. Наверняка этот маневр в будущем станет частью учебного курса для агентов специального назначения!

Валькирия сняла номер в дешевом мотеле, чтобы не привлекать к себе внимание. На секретную квартиру она не пошла из-за Фокс, которая прекрасно знала этот адрес – разумеется, французские спецслужбы первым делом заглянут именно туда. А в дешевый клоповник, в котором при регистрации даже паспорт не спрашивают.

Естественно, Валькирия вернулась! Поздно ночью она стояла у того самого сейфа, правильно рассчитав, что ее сейчас никто не ожидает здесь увидеть. На этот раз мисс Смит удалось выкрасть документы, однако как исчезнуть из страны, если французские спецслужбы спустили на тебя всех собак? А утром, когда местные боссы обнаружат пустой сейф, они вообще начнут шерстить по всему городу…

Валькирия залегла на дно – с учетом текущей ситуации это, пожалуй, было самым лучшим решением. Через пару недель градус страстей несколько утих, тем более, спецслужбам не удалось найти никаких следов дерзкого вора. Впрочем, они все еще оставались в напряжении и не теряли надежды обнаружить проклятого агента. К счастью, предательница Фокс знала только позывной и цели миссии, поэтому спецслужбы располагали весьма скудными сведениями о том, кого следует искать.

Тем временем Валькирия ломала голову над тем, как покинуть Францию живой и здоровой. Она связалась с информатором – безымянной девушкой, носившей повязку на правом глазу, с которой ей не раз доводилось работать и договорилась об изготовлении документов. Конечно, дама не работала за бесплатно, однако прекрасно знала, что работодатели Валькирии все оплатят. Подобные операции проворачивались уже не раз…

В назначенный день мисс Смит получила новый паспорт, который выглядел просто идеально! Никому бы и в голову не пришло подозревать ее в том, что документ поддельный. Оставалось только вылететь из страны, сохраняя инкогнито. Конечно, Валькирия обошлась без пластического хирурга – оказалось вполне достаточно хорошего грима, которому мог бы позавидовать любой профессионал.

Валькирия успешно вылетела из Франции и вернулась в Лондон. У нее было много интересной информации для больших боссов, не знавших ничего о проклятой Фокс, из-за которой все дело могло вылететь в трубу! Кроме того, они наверняка с нетерпением ждали секретные документы…