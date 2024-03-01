Сюжет Richy Hog

Ричи Хог – один из самых богатых жителей округа! Правда, говорят, он иногда занимается темными делишками... но это все завистники клевещут, пусть их! Ричи Хог – свой в доску парень, у которого всегда найдется крепкая ароматная сигара для друга. С ним можно и выпить, и просто поболтать о жизни. А злые языки всегда грязи отыщут или придумают сплетней почище бразильских сериалов.

Детектив Гавс и его помощник инспектор Догс придерживались совершенно иного мнения. В полиции считали, что Ричи Хог приторговывает без лицензии. Желуди и комбикорм – это еще туда-сюда, на такие проделки в участке могли закрыть глаза. Но сало, да еще и без лицензии! Конечно, это вопиющая наглость, за которую по закону полагается суровое наказание.

Вот только есть одна загвоздка: детектив Гавс и инспектор Догс не имеют ни единого козыря против Ричи Хога! Тот уже много лет умудрялся обделывать дела без следов и свидетелей. По документам проходил один объем товара, который некто приобретал за определенную сумму, однако все прекрасно знали, как живет один из местных богатеев и, если он – мелкий лавочник, то детектив Гавс тогда ангел с крыльями, а вовсе не породистый барбос!

Конечно, в полиции все понимали, но на основе знаний, версий и догадок дело не сошьешь. Детектив Гавс пытался найти доказательства свинских махинаций уже лет пять, однако все его попытки оказались безрезультатными. Впрочем, у него созрел интересный план, который тот собирался претворить в жизнь как можно скорее!

В один прекрасный день Ричи Хог отправился в любимый клуб поиграть в вист с другими благородными скотами. Там он встретил прекрасную Хрюли, которая покорила его с первого взгляда. Естественно, он тут же забыл про вист, про виски и начал охмурять обладательницу самого милого пятака из всех, которые ему когда-либо доводилось видеть. Впрочем, она и против не была, да и кто откажется от общества такого приятного и, самое главное, успешного поросенка?

Вот так у Ричи Хога закрутился роман! Хрюли оказалась любовью всей его жизни. Они всегда были вместе, кроме тех дней, когда делец занимался бизнесом. В конце концов, секреты исчезли: Ричи Хог доверял любимой как самому себе, и та попросилась посмотреть, как будет проходить очередная сделка.

Вечером парочка прибыла на заброшенный склад, где покупатель ждал партию свиного сала. Разумеется, без акцизов – это был самый настоящий контрафакт, хоть и довольно сносного качества.

Покупатель проверил товар и передал чемодан с деньгами. Только Ричи Хог взял кейс, как отовсюду вылезла полиция! Среди копов был и детектив Гавс, и инспектор Догс, а любимая Хрюли тоже оказалась из легавых – едва ее возлюбленного заковали в браслеты, она плюнула со злости и пнула ему прямо по орешкам!

Нарушителя закона доставили в тюрьму. Пару месяцев следствие готовило дело, а Ричи Хог тем временем страдал, сидя на нарах, вспоминая как ему было хорошо с вероломной Хрюли! В итоге дело отправили в суд. Слуга Фемиды, ознакомившись со всеми обстоятельства дела, приговорил любителя темных делишек к семи годам Освинцима – одной из самых страшных тюрем в стране, в которой плотоядные волки только и ждут, как бы ухватить поросеночка за нежный розовый бок. Вот и верь после этого свиноматкам! А инспектор Догс и детектив Гавс получили повышение по службе, собаки этакие...