Сюжет Jammin Jars

Вы когда-нибудь были в клубе Jammin Jars? Это отличное место, в котором должен побывать каждый тусовщик! Здесь играют лучшие диджеи, в том числе и звезды мирового уровня, которые иногда приезжают в наш город. Клуб предлагает гостям четыре танцпола, на которых не стыдно зажигать даже профессионалам. Кстати, боги танца... ну или хотя бы эксперты от мира тусовок, могут участвовать в конкурсах. Организаторы устраивают их, чтобы сделать клуб еще популярнее и предлагают весьма впечатляющие призы: деньги, алмазы и прочую награду, от которой не откажется ни один разумный человек. Да и откровенный дурак тоже, честно говоря.

В клубе есть отличный бар. Гостей обслуживает целая команда, чтобы никому не приходилось ждать свой коктейль. Бармены, работающие в Jammin Jars, знают тысячи рецептов. Вы можете попросить их приготовить все, что угодно, начиная от какого-нибудь виски с колой и заканчивая самыми сложными коктейлями, когда требуется сделать целое шоу! Ну и, конечно, все стандартные напитки в баре тоже есть. К ним можно заказать разные закуски, но обычно в Jammin Jars приходят зажигать, а не кушать.

Помните о дресс-коде! На самом деле посетители могут одеть любую одежду, в которой удобно тусить. То есть, не стоит приходить в деловом костюме, пусть даже купленным за несколько тысяч долларов! Фуфайка, валенки, шапка и прочие подобные вещи тоже не приветствуются. Охрана, которая стоит на фейс-контроле, имеет полное право развернуть нарушителей дресс-кода. Мы просто предупреждаем на всякий случай, чтобы потом не возникло досадное недоразумение.

Кстати, в Jammin Jars просто великолепная служба безопасности. Нарушителям порядка и возмутителям спокойствия лучше сюда даже не приходить, потому как их сразу скрутят, а потом передадут в нежные руки полиции, которая знает, что делать с хулиганами всех мастей.

В какой-то момент поток посетителей в Jammin Jars начал снижаться. То ли в городе открылось слишком много конкурентов, то ли людям просто немного приелся формат вечеринок. В любом случае, народа в клуб стало ходить гораздо меньше.

Владелец долго «чесал репу» относительно того, что можно придумать для возврата добрых людей и всея тусовщиков. Во-первых, в клуб начали чаще приглашать самых известных диджеев. Во-вторых, слегка расширили ассортимент в баре. Кроме того, появилась стойка со свежими фруктами – очень огромная, которой могли воспользоваться все желающие полакомиться дарами матушки-природы. А еще в нее кто-то догадался поставить банки с вкуснейшим джемом, правда, достать их было очень непросто: стоило только потянуть одну, как сверху начинали падать цитрусовые. Одно неловкое движение и все – можно попасть под фруктовую лавину!

Забавы ради, владелец клуба пустил слух о том, что в одной из банок спрятано пятьсот долларов. Многие умники пытались раздобыть легкие деньги, однако у них ничего не вышло. Танцпол постоянно заваливало фруктами – это создавало определенные неудобства... короче говоря, хозяину клуба пришлось всех убеждать, что заявление о деньгах в повидле было просто глупой шуткой и не более.

Вообще, Jammin Jars – отличное место! Вы можете заглянуть в этот клуб прямо сейчас – насладитесь положительными эмоциями и заработайте кучу денег!