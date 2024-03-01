Сюжет Case Closed

Гарри всегда работал очень чисто! Проклятье, да он был одним из самых аккуратных детективов, который мог бы проследить даже за собственной тенью, если бы ему это понадобилось. Комиссар прекрасно знал о профессионализме Гарри и порекомендовал его парням из Конторы. Той самой, которая занимается шпионскими играми. В кои-то веки им понадобилась профессиональная ищейка, способная достать из-под земли и вора, и то, что он украл.

Неизвестный стянул кейс, в котором лежала куча денег и документы. По-хорошему, боссов из Конторы интересовали только бумаги. Никаких улик, разумеется, не было, однако Гарри дали наводку – трех подозреваемых, которые вполне могли украсть дипломат.

Детектив начал слежку. Сначала он решил проверить сотрудника, появлявшегося в кабинете босса по несколько раз на дню. Увы, парень оказался чист, как слеза младенца.

Вторым был техник, который заявился, чтобы починить внезапно исчезнувшее электричество. Гарри долго наблюдал за ним, однако версия оказалась несостоятельной. Оставался только последний фрукт, вернее последняя…

Премилая секретарша, носившая симпатичную шляпку, работала в соседнем кабинете. Спрашивается, почему ее не «заметили» камеры, которые в Конторе наверняка установлены даже в унитазе? Да потому что электричество пропало совсем некстати! И очень кстати для вора. Естественно, конторские боссы позаботились о резервном генераторе, но в тот самый день он тоже вышел из строя – кто-то повредил оплетку, которую потом пришлось менять…

Гарри долго следил за хитрой бестией. Кроме того, ему удалось разузнать о ней много интересного, например, что раньше подозреваемую красавицу Мэри Стью раньше звали Мария Степанова – возникает вопрос, куда смотрели эти придурки, когда взяли к себе эту даму?! Проклятье, да у нее наверняка дома есть бутылка водки, матрешка и, возможно, живет медведь, который передает разведданные какому-нибудь полковнику Драныго!

Гарри целыми днями следил за Мэри, которая когда-то была Машей. Пару раз она встречалась с подозрительным типом, который во время последнего рандеву передал ей конверт, вероятно с деньгами. Внутренний голос подсказывал Гарри, что девушка получила оплату за выполненную работу. А, может быть, и денежное довольствие, положенное сотрудникам КГБ – кто его знает!

Наконец Гарри увидел в руках Мэри-Маши кейс, который выглядел точь-в-точь, как тот, который исчез из Конторы. Тем не менее, детектив не спешил взять быка за рога – ему хотелось взглянуть на того, кому девушка передаст украденное, и проследить за этим типом. Гарри фотографировал каждый шаг подозреваемой и запечатлел на фото момент передачи кейса.

Он осторожно ехал за типом в шляпе, который уверенно шел быстрым шагом. Гарри проводил его до самого отеля, в котором тот остановился или жил постоянно – в общем, это не имело значения! Детектив связался с ребятами из Конторы по телефону-автомату и объяснил ситуацию. Конечно, ему очень хотелось узнать, как глубоко ведет кроличья нора и кому в итоге должен был достаться кейс, однако он понимал, насколько опасно ввязываться в шпионские игры.

Дипломат вернули большому боссу. Мэри-Маша отправилась за решетку вместе с типом в шляпе. А Гарри получил повышение! В общем, дело закрыто и говорить тут больше нечего…