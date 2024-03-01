Сюжет Zodiac Infinity Reels

До появления людей миром правили четыре стихии: огонь, вода, земля и воздух. Позже, когда на землю пришел человек, они не утратили свою власть, и начали влиять на людей. Каждая стихия господствовала в определенные дни, наделяя всех родившихся в это время особыми качествами.

Люди огня были агрессивными, эмоциональными и импульсивными. В целом, из них получились неплохие ребята, однако они совсем не уживались с представителями водной стихии. Те, напротив, отличались спокойствием, рассудительностью и иногда впадали в апатию. Люди огня выстраивали относительно неплохие отношения с представителями стихии земли, которые прекрасно уживались с водой. А воздух органично сочетался со всеми стихиями! Даже с огнем, который мог раскалить страсти до предела...

Боги посчитали такое разделение слишком примитивным. На планете существовало всего четыре типа людей и это было гораздо лучше, чем ничего, но высшим силам все равно хотелось большего. Кому-то из богов пришло в голову создать пояс Зодиака, разделенный на двенадцать частей, каждая из которых влияла на людей самым прямым образом.

Родившиеся под созвездием Овна очень упрямы и идут к своей цели до последнего. Тельцы тоже отличались особым упорством, но в них была творческая жилка, кроме того, добиваясь желаемого, они не отключали мозг, а оставались открыты для голоса разума.

Близнецы отличались легким характером. Эти люди легко находят общий язык с другими и невероятно приятны в общении. Больше всего им нравилось проводить время с представителями созвездия Рака, которые стали образцовыми папами и мамами.

Из львов получались прирожденные лидеры! Эти люди могли увести за собой кого угодно и убедить людей участвовать в самых идиотских мероприятиях. А рожденные под знаком Девы обожали порядок во всем! Даже в койке со второй половинкой и никогда не позволяли лишнего. Впрочем, это чаще расстраивало их избранника, нежели радовало.

Весы были самыми рациональными людьми на свете. Он всегда придерживались разумной точки зрений, оперируя разумом и логикой. Кстати, Весы прекрасно сходились со Скорпионами, которые заслужили репутацию людей не для всех из-за непростого характера, но если уж кому они приходились по душе, то это было навсегда!

Стрельцы казались людьми вполне адекватными, однако слишком много болтали и часто не по делу, а просто так для души. Говорят, они в тайне поклоняются богу болтологии, и если попадают в ад, то там черти навсегда закрывают им рот. Козероги оказались самыми трудолюбивыми людьми на свете! Их хлебом не корми, только дай поработать! Впрочем, такая позиция проносит определенные плоды, например, финансовый успех.

Люди, находящиеся под покровительством созвездия Водолея, относились к всему предельно легко. Они умны, имеют творческие наклонности и вообще интересные личности.

Рыбы очень похожи на Водолеев, но, конечно, романтики и не так часто пускались в амурные приключения, происходившие на левом берегу. Кроме того, они относились к жизни куда серьезнее.

Боги поселили всех на одной планете! Вот же началось веселье... с тех пор прошла не одна тысяча лет, и люди до сих все еще не сожрали друг друга. А боги смотрят на них сверху, как на реалити-шоу, и развлекают себя попкорном. Ну, в целом, да, получилось у них неплохо!