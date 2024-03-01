Сюжет Sugar Supreme Powernudge

Как же прекрасна Сахарная страна! Это удивительное место, в котором живут сладкие создания: карамельки, мармеладки, драже, монпансье, леденцы, эх! Съесть их всех некому, потому что в Сахарной стране никогда не ступала нога человека. К счастью для ее жителей.

Однажды сладкий народец провел собрание, на котором все приняли общее решение о дальнейшем расширении, правда, для начала следовало позаботиться о размножении! Скажем прямо, граждан в Сахарной стране жило не так уже много.

Тут все столкнулись с одной и той же проблемой – они задавались вопросом «как?». Увы судьба не дала конфеткам ни единого органа для размножения, ни возможности для почкования, ни какого-либо другого способа воспроизведения себе подобных. Вообще, по Сахарной стране ходила легенда, будто ее сотворил волшебник Мультилох, когда перебрал цветочного вина. Потом он так и забросил творение рук своих. Правда это или слух – никто не знает.

Лучшие умы Сахарной страны задумались над проблемой размножения. Конечно, они пытались «любить» себе подобных, как могли, однако толка от этого не было совершенно никакого. Ни беременности, ни потомства, ничего...

Среди населения Сахарной страны нашлись сумасшедшие, которые решили взывать к волшебнику Мультилоху, чтобы тот сделал еще сладостей. Они надеялись, что «великий» услышит их мольбы и снизойдет. Вокруг личности мага, которого, возможно, никогда и не существовало, образовался целый культ. До определенного момента власти терпели фанатиков, но, когда те начали приносить сладкие жертвы, общину сумасшедших прикрыли. Духовный лидер обезумевших сладостей получил пожизненный срок, а многие члены общины были отправлены на бессрочное психиатрическое лечение.

И тут в чью-то сладкую голову пришла светлая мысль: почему бы не обратиться в науке? Благо великих умов в сахарной стране было предостаточно! Среди них отобрали самых достойных, которые принесут обществу максимум пользы, занимаясь научной деятельностью.

Специально для исследователей построили лабораторию, в которой они будут ломать головы над решением проблемы размножения. Работа пошла полным ходом! Внутрь никого не пускали, кроме экспертов. Остальным гражданам Сахарной страны только и оставалось, что лишь гадать о происходящем внутри.

Наконец ученым стало ясно: самим им не справиться! Слабые умом и духом снова предложили воззвать к Мультилоху, но большинство экспертов единогласно признали такой подход к проблеме антинаучным. Ученые сообща решили создать трансформатор и генератор сладостей, который сможет делать из одного леденца целых три, а из нескольких конфет – пирожное или небольшой пудинг.

Разработка научного ноу-хау заняла почти три года. Впрочем, оно того стоило, ведь проект удался! Так в Сахарной стране появился огромный аппарат, благодаря которому сладости смогли размножаться и трансформироваться.

К сожалению, уникальная разработка никак не способствовала росту территории. Со временем в Сахарной стране началось перенаселение. Аппарат для размножения и трансформации временно закрыли. Теперь сладости всех мастей ломают голову над тем, как раздобыть побольше свободного пространства. Вечно у них все не слава богу...