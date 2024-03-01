Сюжет Tome Madness

Троюродный дядя Диккенса погиб при загадочных обстоятельствах и оставил племяннику наследство: дом, построенный на уединенном острове, и таинственную книгу. Если с особняком все казалось предельно ясно, то с неизвестным томом дела обстояли совершенно по-другому – содержимое фолианта вызывало десятки вопросов! Во-первых, многие главы были записаны на непонятном языке, во-вторых, бумага казалась такой древней, будто ей никак не меньше тысячи лет.

Диккенс решил осмотреть свое наследство, благо во время отливов до острова можно легко добраться на машине. На всякий случай он взял с собой книгу, в которой, помимо странного непонятной языка, встречались главы на латыни. Наследнику удалось кое-что разобрать: неизвестный автор писал о перемещении в другой мир, призыве некоего повелителя и особой технологии создания портала – все это как-то совсем не соотносилось с реальностью и, возможно, написанное было ни чем иным, как записками сумасшедшего! Кто его знает, что там вообще творилось в голове у дяди, который жил на острове в полном уединении...

Наконец Диккенс добрался до своего дома. Остановив машину, он с интересом оглядел большой особняк, который выглядел немного зловеще даже среди белого дня. Внутри, впрочем, все казалось вполне себе пристойным – дом производил впечатление обитаемого, более того, глядя на окружающую обстановку, можно было подумать, будто бы хозяева вот-вот вернутся.

Диккенс осмотрел дом и остался доволен. Хоть он и особо не знал своего дядю, все равно мысленно поблагодарил его за оставленное наследство – это было меньшее из того, что можно сделать для родственника, но, увы, тот уже отошел в мир иной, а значит о большем и думать нечего!

Племянник ныне покойного владельца дома задержался в библиотеке. Перебирая книги одну за другой, он отыскал потертый том, в котором содержались подробные указания по строительству некоего портала. Диккенс внимательно изучил записи и пришел к очевидному выводу – это подробный план той самой технологии, которая записана в его книге на смеси латыни и еще более древней тарабарщины.

В рабочем кабинете дяди новый владелец дома нашел стилет, кольцо и медальон, упоминавшийся в записях. В подвале он обнаружил сейф, в котором хранилось много драгоценных камней разных цветов. На самом деле их тоже было необходимо использовать в ритуале открытия портала, позволявшего войти в другой мир и прикоснуться к богатствам древних. Конечно, Диккенс не имел ничего против сокровищ, и неважно кому они принадлежат – современникам или людям, жившим много лет назад.

Он начертил на стене знаки, надел на шею медальон и установил книгу на специальный постамент, в котором была сделана маленькая площадка для камней. Оставалось только выложить кристаллы, порезать палец, капнуть крови и прочитать заклинание из дядиной книги...

Сказано – сделано! Диккенс пробормотал нужные слова, но, увы, ничего не произошло. То есть, совсем. Он перепроверил знаки, камни и затем опять прочитал заклинание, надеясь увидеть несметные сокровища. Тут ему в голову пришла мысль найти больше информации о мире с той стороны портала, потому что кто его знает, что там за древние – вдруг вылезет какой-нибудь Ктулху и откусит любопытному голову или вообще доведет до полного безумия! Странный этот том, очень странный...