Сюжет Wild Shark

Дикая акула по имени Зубастик впала в депрессию! Огромный хищник лежал на песчаном морском дне и грустил, игнорируя других обитателей подводного мира, которые проплывали мимо. Впрочем, на самом деле как раз они и сторонились акулы, а не наоборот.

Никто не хотел общаться с Зубастиком, кроме как по делу. Разумеется, обладателю пары смертоносных челюстей с тремя рядами острейших зубов все это очень не нравилось – почему вдруг у акулы не должно быть друзей?!

Он решил выпытать у остальных обитателей подводного мира, в чем причина тотального игнора, однако узнать это оказалось совсем не просто! Вечно надутая рыба фугу проплыла мимо с таким видом, будто она вообще плевать хотела на Зубастика. Хотя у нее всегда такая физиономия! Другое дело камбала – так ведь и та ускользнула, отшутившись! Рыбы, осьминоги, крабы, моллюски и другие морские жители увиливали, умалчивали и ускользали от Зубастика, делая вид, будто все хорошо и никакого игнора нет. Ага, как бы не так...

Изловив морскую черепаху, Зубастик сжал челюстями ее панцирь и потребовал, наконец, объяснить ему, что происходит. Та, спрятавшись в свой домик, трясясь от страха, конечно, рассказала, почему все сторонятся акулы: обитатели водных глубин попросту боялись огромной и жестокой рыбы!

Ошалев от услышанного, Зубастик отпустил черепаху целой и невредимой. Вот оно как! А в сущности, чего же он такого жестокого сделал, ну, хоть за последнее время?

Подумаешь, откусил по ноге двум алкашам, которые решили искупаться в море! Одному левую, другому правую – специально же, чтобы они вылезли из воды, и дошли, обнявшись, до того места, где там этим двуногим помощь оказывают.

Потом даму одну перекусил по полам – не сдержался... со всеми бывает! Вроде каждая двуногая самка в курсе простой истины: когда наступают «эти дни», лучше воздержаться от купания в водоеме с акулами или, по-крайней мере, пользоваться этими гигиеническими штуками!

А еще пару детей. Это, конечно, с голодухи, очень уж кушать хотелось. И собачку, и кошечку... И старушку, туристку, которая стояла на краю лодки и селфи делала. Зато какое роскошное фото получилось! Вспышка-то сработала по таймеру, правда, часть хозяйки смартфона на тот момент уже была не в кадре, а в пасти нашего друга, но ведь именно в этом и есть «изюминка» уникального фотоснимка!

Зубастик и дальше вспоминал свои «подвиги», совершенные на ниве людоедства. По всему выходило, что акула действительно как-то уж очень кровожадна. Вот так перед страшным морским хищником возникла дилемма: продолжать жрать всех и вся или смирять инстинкты и жить в социуме.

Одиночество, всеобщий игнор и депрессия стали тремя ступеньками, по которым зубастик дошел до кабинета психоаналитика. Конечно, не с целью разобраться в себе, наладить личную жизнь и прочее – нет, все это глупости! Его интересовали курсы управления гневом. К слову, за последние лет десять наша акула стала единственным слушателем, записавшимся на пацифистскую программу добровольно.

Курс оказался очень эффективным! Зубастик перестал увлекаться откровенным душегубством, придумывая сомнительные оправдания – после такой метаморфозы у него просто не могли не появиться новые друзья! Жизнь хищной рыбешки стала гораздо веселее. Возможно, и ваша жизнь изменится к лучшему, если повезет – попробуйте испытать удачу в компании самых разных обитателей подводного мира!