Сюжет Grand Melee

Принц Бутербред был одним из самых искусных лучников во всем королевстве! Однажды его высочество изволил выпить эля больше обычного и под влиянием паров алкоголя, ударивших в мозг, поспорил, что сможет попасть стрелой муравью в правую тестикулу, не задев левую! И принц выиграл пари! Все свидетели искусной стрельбы остались довольны поразительным зрелищем, за исключением спорившего с ним герцога и муравья, который неожиданно утратил один из крайне важных органов. А раздосадованный вассал остался должен его высочеству тысячу фунтов.

Однажды во дворец приехал брат короля и привез с собой своего сына. Десятилетний отпрыск благородного лорда имел наглость вызвать принца на бой, разумеется, дружеский – о дуэли не могло быть и речи! Задиристый мальчишка предложил выяснить, кто лучше владеет мечом на дворцовом ристалище. Принц Бутербред принял вызов, несмотря на уговоры советников. А почему бы и нет? Разве он – джентльмен, который в прошлом году достиг совершеннолетия, не сможет проучить зазнавшегося братца?! Да ну что вы, в самом деле…

Итак, двое воинов отправились на ристалище. Лязг клинков раздавался громко, но не долго: оказалось, что принц Бутербред управляется с мечом хуже однорукого пьяницы, ошивающегося у таверны, расположенной в двух минутах ходьбы от дворцовых ворот! Советники, слуги и стража хихикали в кулак, глядя, как юнец уделал двоюродного брата – тому ничего не оставалось, кроме как признать свое поражение…

За свои гнусные смешки они потеряли головы. Впрочем, это не сильно улучшило настроение принца, который ходил по дворцу мрачнее грозовой тучи. Наконец, проигравший обратился к отцу и попросил найти ему учителей. Король был в курсе неприятной ситуации и, разумеется, согласился помочь – его величество нанял лучших мечников, ставших легендами еще при жизни.

Сэр Джон Свиноухий во время Первой Великой войны один убил сотню рыцарей! Говорят, его доспехи насквозь пропитались кровью, и теперь он всегда сражается в латах красного цвета, потому что верит, что он приносит удачу.

Сэр Готфрид Синий всегда ходил на войну пьяным! Тем не менее, за свою карьеру воина он не получил ни одного ранения. Правда, его лордство пропитался алкоголем насквозь – его прозвали Славным Рыцарем Синевы, который носил доспехи цвета, соответствующего прозвищу.

Сэр Томас Рыжий Ус воевал много лет, не возвращаясь домой. Ходят слухи, будто его доспехи покрылись плесенью, а он все еще сражался который десяток лет подряд! К счастью, слуги забрали его с поля брани силой, чтобы хоть немного привести в порядок. За несколько десятилетий непрерывной битвы сэр Томас приобрел мастерские навыки ведения боя в экстремальных условиях! А еще он стал носить зеленые латы, символизирующую плесень, которая покрывала его шлем, кирасу, наручи и поножи.

Сэр Ричард Борода прославился как отважный воин, сражавшийся с ледяным драконом. Огромный монстр в предсмертной агонии обдал его адским холодом и тот сначала посинел, а потом стал фиолетовым с ног до головы. К счастью, благородного рыцаря удалось отогреть крепким элем! Тем не менее, сэр Ричард Борода на всю жизнь запомнил тот бой и теперь предпочитает носить доспехи фиолетового цвета, зачарованные на устойчивость к холоду. А то кто его знает, вдруг встретится еще один ледяной дракон!

Целый год лучшие воины королевства учили принца обращению с мечом. И вот, король объявил турнир, в котором его сыну предстоит показать свои навыки – готов ли он взять реванш у двоюродного брата? Кстати, победитель турнира получит золотые доспехи, выкованные королевским оружейником. Посмотрим, сможет ли ученик одолеть своих учителей…