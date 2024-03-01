Сюжет Wolf Hunt Dice

Когда вождь, скрепя сердце, разрешил женщинам племени заниматься охотой, Сиу возликовала! Наконец, она могла посвятить свою жизнь стоящему делу, а не всякой ерунде, вроде собирательства, выделки шкур и приготовления еды. Правда, сначала ей пришлось постигать азы искусства охоты под руководством одного из самых опытных воинов племени. Большинство женщин, кстати, вовсе не горели желанием сражаться с дикими животными и совершенно не понимали, почему некоторые из них так радуются победе феминизма над здравым смыслом.

Сначала наставник обучил Сиу охоте на змей. В этом деле главное – быстрота реакции! Первые уроки проходили на ужах, которые совершенно безобидны и не представляют никакой угрозы даже для ребенка. Позже, когда Сиу наловчилась убивать ползучих гадов, наставник позволил ей охотиться на гадюк и других ядовитых змей, с которым шутки плохи.

Обучение включало в себя стрельбу из лука. Конечно, все индейцы впитывали в себя это умение с молоком матери, но, тем не менее, его не мешало усовершенствовать практикой под руководством опытного воина. Сиу хорошо стреляла и получала от охоты на орлов особое ни с чем не сравнимое удовольствие. Иногда она убивала всякую мелочь, вроде бобров и ондатр, выпуская стрелу со скоростью мысли и попадая точно в цель.

Когда Сиу стала настоящей охотницей, она решила принести в племя бизона. В лесах поблизости они появлялись довольно редко. Охотнику, желающему разжиться подобным трофеем, приходилось запастись терпением и приготовиться к прогулке по лесу, которая может продлиться несколько дней.

К счастью, Сиу повезло встретить бизона уже на следующее утро! Охотница незаметно подкралась к зверю, собираясь пустить в ход копье, но передумала, решив испытать свою меткость – она достала из-за спины лук, натянула тетиву и выпустила стрелу, которая угодила лохматому зверю прямо в глаз! Бизон мгновенно умер и упал, не издав ни звука. Правда, тут возникла другая проблема: Сиу оказалась недостаточно сильной и не могла отнести тушу в одиночку – ей пришлось вернуться в племя и взять еще несколько человек, которые помогли принести мясо.

Почувствовав силу, охотница решила отправиться на Озеро духов и вернуть место, на котором ее племя жило веками. Несколько зим назад там поселился волк, казавшийся неуловимым – свирепый хищник нападал на людей и домашних животных. Даже самые лучшие войны не могли ранить зверя! На него устраивали облавы и засады, однако все усилия пропадали даром – волк все равно приходил, чтобы забрать жертву. И хорошо, если это был не человек, а мул или собака.

Когда зверь сожрал не один десяток людей и совершенно бесчисленное количество домашних животных, племя отправилось в другое место. Надеясь избавиться таким образом от клыкастой напасти. Никогда еще никто из воинов племени не видел таких странных зверей...

Сиу была уверена в том, что сможет победить таинственного волка, который оказался свирепее, хитрее и коварнее демонов из преисподней. Она спросила разрешения у вождя, и тот позволил ей вступить в схватку с опасным зверем. Конечно, сначала он пытался взывать к ее благоразумию, но охотница оставалась непреклонной в своем намерении победить волка, который убил множество ее соплеменников.

Конечно, Сиу прекрасно владеет оружием, однако тот зверь очень силен и опасен. Она будет признательна, если вы отправитесь на охоту вместе с ней и поможете убить проклятого волка!