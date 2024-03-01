Wolf Hunt Dice
Видеообзор
DEMO

Обзор Wolf Hunt Dice

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 93.62%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Wolf Hunt Dice

Когда вождь, скрепя сердце, разрешил женщинам племени заниматься охотой, Сиу возликовала! Наконец, она могла посвятить свою жизнь стоящему делу, а не всякой ерунде, вроде собирательства, выделки шкур и приготовления еды. Правда, сначала ей пришлось постигать азы искусства охоты под руководством одного из самых опытных воинов племени. Большинство женщин, кстати, вовсе не горели желанием сражаться с дикими животными и совершенно не понимали, почему некоторые из них так радуются победе феминизма над здравым смыслом.

Сначала наставник обучил Сиу охоте на змей. В этом деле главное – быстрота реакции! Первые уроки проходили на ужах, которые совершенно безобидны и не представляют никакой угрозы даже для ребенка. Позже, когда Сиу наловчилась убивать ползучих гадов, наставник позволил ей охотиться на гадюк и других ядовитых змей, с которым шутки плохи.

Обучение включало в себя стрельбу из лука. Конечно, все индейцы впитывали в себя это умение с молоком матери, но, тем не менее, его не мешало усовершенствовать практикой под руководством опытного воина. Сиу хорошо стреляла и получала от охоты на орлов особое ни с чем не сравнимое удовольствие. Иногда она убивала всякую мелочь, вроде бобров и ондатр, выпуская стрелу со скоростью мысли и попадая точно в цель.

Когда Сиу стала настоящей охотницей, она решила принести в племя бизона. В лесах поблизости они появлялись довольно редко. Охотнику, желающему разжиться подобным трофеем, приходилось запастись терпением и приготовиться к прогулке по лесу, которая может продлиться несколько дней.

К счастью, Сиу повезло встретить бизона уже на следующее утро! Охотница незаметно подкралась к зверю, собираясь пустить в ход копье, но передумала, решив испытать свою меткость – она достала из-за спины лук, натянула тетиву и выпустила стрелу, которая угодила лохматому зверю прямо в глаз! Бизон мгновенно умер и упал, не издав ни звука. Правда, тут возникла другая проблема: Сиу оказалась недостаточно сильной и не могла отнести тушу в одиночку – ей пришлось вернуться в племя и взять еще несколько человек, которые помогли принести мясо.

Почувствовав силу, охотница решила отправиться на Озеро духов и вернуть место, на котором ее племя жило веками. Несколько зим назад там поселился волк, казавшийся неуловимым – свирепый хищник нападал на людей и домашних животных. Даже самые лучшие войны не могли ранить зверя! На него устраивали облавы и засады, однако все усилия пропадали даром – волк все равно приходил, чтобы забрать жертву. И хорошо, если это был не человек, а мул или собака.

Когда зверь сожрал не один десяток людей и совершенно бесчисленное количество домашних животных, племя отправилось в другое место. Надеясь избавиться таким образом от клыкастой напасти. Никогда еще никто из воинов племени не видел таких странных зверей...

Сиу была уверена в том, что сможет победить таинственного волка, который оказался свирепее, хитрее и коварнее демонов из преисподней. Она спросила разрешения у вождя, и тот позволил ей вступить в схватку с опасным зверем. Конечно, сначала он пытался взывать к ее благоразумию, но охотница оставалась непреклонной в своем намерении победить волка, который убил множество ее соплеменников.

Конечно, Сиу прекрасно владеет оружием, однако тот зверь очень силен и опасен. Она будет признательна, если вы отправитесь на охоту вместе с ней и поможете убить проклятого волка!

Провайдер
GameArt
GameArt
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Runaway Train
Runaway Train
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches