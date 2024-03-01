Сюжет Easy Gold

Черный Пимстон долго выходил сухим из воды благодаря взяткам, на которые никогда не скупился. Такова судьба человека, который контролирует половину наркотрафика в Южном Бруклине: либо ты платишь, кому надо, а потом копы слепнут и становятся глухими, ну а если нет, то уезжаешь в Сан-Квентин лет на тридцать. Конечно, Пимстон платил, но случилось то, чего никто не ожидал – в рядах полиции начались чистки! Старые знакомые короля наркотрафика были отправлены в отставку, а кое-кто вообще угодил за решетку. Вместо них пришли так называемые «хорошие парни», гори они все в аду…

Честные копы не брали взяток, как ни старайся. Ни угрозы, ни подкуп – ничего не помогало найти с ними общий язык! Из-за проклятых «праведников» черный Пимстон загремел на нары. Ему предъявили обвинение, и сейчас следствие пытается выхлопотать для него путевку в Сан-Квентин или и вовсе записывает на прием к «доктору смерти», который делает тот самый последний укол.

В связи с неприятными перспективами, маячившими перед черным боссом, добрая половина банды разбежалась. Особняк Пимстона фактически охраняла горстка вооруженных людей, которые надеялись, что хозяин еще выйдет, и они заживут по-старому. А, может, ребятки просто пытались открыть сейф короля, но у них, само собой, ничего не получалось…

Картер был в курсе этой ситуации. Он прекрасно знал, что федералы пока не залезли в сейф Пимстона, впрочем, как и его гориллы, которые только и могут, чтоб палить из пушек, да ломать ноги должникам. На счету Картера числилось немало вскрытых сейфов, но этот был особенный – к нему требовался подход! Пришлось заказать инструменты у знакомого мастера и хитроумное устройство из Силиконовой долины, которое упрощало работу с электронными замками…

Естественно, Картер не собирался идти на дело в одиночку! Во-первых, вором он был первоклассным, но стрелок из него так себе. Во-вторых, в особняке все еще есть охрана, которую надо убрать, если что-то пойдет не так. Конечно, искатели легких денег попытаются пробраться незамеченными, но кто его знает, как ляжет карта! Картеру понадобилось совсем немного времени для поиска подходящих людей, которые хотели раздобыть легкого золота, пусть и не самым законным путем.

Наконец, пришел день «икс». Неподалеку от особняка Пимстона остановился неприметный фургон, и оттуда вылезла дружная компания любителей легкой наживы. К счастью, они смогли проникнуть в дом без приключений. Правда, приходилось действовать с предельной осторожностью, потому что охраны оказалось чуть больше, чем ожидал Картер, однако большая часть горилл наркобарона действительно разбежались, кто куда.

Воры проникли в комнату с сейфом. Рядом валялись инструменты, которыми охрана пыталась вскрыть сейф босса. Пимстон был не дурак и денежки, да золото в его сейфе лежали, как за пазухой у Создателя.

Вот тут-то и пригодилось устройство, которое Картер приобрел в Силиконовой долине! Когда его приятели разобрались с обычными замками, он подключился к электронному. Остальные ребята прикрывали их, наблюдая за коридором и садом перед домом.

Надо сказать, электроника оказалась очень непростой! Ее логика была примерно понятна, осталось только взломать механизм и разбогатеть за счет старины Пимстона, который сейчас занимается поисками хорошего адвоката. А, может быть, учится кукарекать – кто же знает, как у него там жизнь складывается…