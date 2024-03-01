Сюжет Crazy Monkey 2

После того случая с наковальней обезьяна не стала умнее. Наоборот, мартышка заслужила бескомпромиссную репутацию откровенно глупого создания, которого сторонились все остальные обитатели джунглей. Конечно, она пыталась обратиться к врачам в ближайшем городе, но эскулапы заявили, что медицина тут бессильна. Расстроенная мартышка ходила к шаману племени Муки-Туки, но и тот не смог вернуть ей разум – раскрашенный чудак в жуткой маске долго прыгал у костра, потрясая бубном и причиндалами, однако все его старания оказались совершенно бесполезными.

Говорящий с духами предложил обезьяне последнее средство – экспериментальное зелье, которое он разработал совсем недавно, но пока еще не имел возможности опробовать на практике. Разумеется, шаман был умен, поэтому испытывать свое варево на себе категорически не хотел, а душевнобольных пациентов ему пока не попадалось. И вот подвернулся отличный случай!

Шаман сказал обезьяне, какие травы потребуются для зелья. Оказалось, все ингредиенты легко найти в джунглях, кроме мухомора. Последний компонент пришлось хорошенько поискать, рыская по джунглям!

Дуракам законы логики и здравомыслия не писаны – благодаря этой особенности мартышке все-таки удалось найти мухомор, который прямо-такие просил врезать сапогом по огромной красивой шляпке! Посмотрев на нее, мартышка решила, что шаман подождет. Роскошная шляпка мухомора показалась ей отличной защитой…

Обезьяна примерила импровизированную «каску», нисколько не смущаясь остальных обитателей джунглей, которые смотрели на нее, открыв рты, пасти и клювы. Казалось, обезумевшая мартышка пыталась превзойти сама себя! Звери, птицы, змеи и бабочки, глядя на нее гадали, что будет дальше…

Мартышка, как безголовый новатор, плевать хотела на чужое мнение! Она надела шляпку мухомора на голову и пошла искать дерево с наковальней. Правда, на пальмах росли исключительно банана и кокосы, которые были совершенно непригодны для проверки «каски» на прочность. В прошлый раз трое подвыпивших лесорубов затащили наковальню на дерево, однако теперь их и след простыл…

Тем временем день подходил к обеду. Мартышка захотела перекусить, но под рукой у нее не было ни одного банана – это, конечно, кошмар, однако случается. Она решила откусить совсем чуть-чуть от шляпки мухомора, которую носила на своей многострадальной голове.

Поначалу вкус обезьяне не очень понравился, но, через несколько укусов, мартышка распробовала гриб. Поиски наковальни пошли к черту! Она уселась на пенек и начала обедать.

Наконец обезьяна доела шляпку. Съев последний кусочек, мартышка поняла, что нужно отправляться на поиски сокровищ прямо сейчас, пока их не нашли какие-нибудь искатели приключений! Остальные звери продолжали наблюдать за в конец рехнувшемся приматом, выглядывая из-за кустов, пальм и лиан…

А мартышка тем временем отправилась в сердце джунглей. Там она нашла две статуи, у которых были очень страшные рожи, напоминавшие маску шамана. Открыв первую, обезьяна не нашла ничего. Затем она полезла в другую и о чудо – там лежали сокровища! Ну, что тут скажешь? Дуракам везет! Теперь обезьяна сможет оплатить себе лечение в США или Израиле, и, возможно, лучшие светила медицины поправят больную головушку…