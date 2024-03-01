Сюжет Majestic Wild Buffalo

Далеко на севере Колорадо, там, где леса граничат с пустошами, жил огромный гризли. Он был просто чудовищно велик! Даже по меркам собратьев, обитавших в том же самом лесу, наш гризли имел весьма впечатляющие размеры. Естественно, у громадного зверя разыгралось чувство собственного величия, и внутренний голос подсказал ему провозгласить себя хозяином чащи. К тому же, он говорил ему и о пустошах, но сначала следовало разобраться с лесом – все-таки это родной дом!

Гризли потребовал, чтобы остальные называли его хозяином. Пара медведей подняли на смех самопровозглашенную «власть» и тотчас были убиты ударами мощных лап. Остальные могли бы объединиться и поставить на место зарвавшегося собрата, но, увы, они придерживались порочного принципа «каждый сам за себя».

Все признали власть гризли, поскрипывая зубами, и старались больше не встречаться с невменяемым здоровяком. Кто его знает, что придет в буйную голову «хозяина»...

Между тем гризли упивался своей властью. Медведь распугал всех: волков, лис, собратьев по виду, птиц... это был своего рода Наполеон – тоже с комплексом самодержца, неадекватный, самодур, но, в отличие от злобного парижского карлика, очень большой и страшный!

Наконец гризли надоело болтаться по родному лесу. Послушав голос собственного величия, он отправился в пустоши, чтобы выяснить, кто там за хозяина. Ну и, разумеется, спихнуть местного властелина с трона, если тот окажется настолько глупым, что решится вступить в схватку с самим повелителем леса.

Гризли окрикнул орла, знающего пустоши вдоль и поперек. Он спросил, кто здесь за главного. Орел ответил, что понятия и имеет, мол, подобные вопросы на повестке дня никогда не поднимались.

Царь поднебесной выси полетал по небу и нашел всего лишь двух кандидатов: пуму, да койота. Последний вообще не заслуживал внимания гризли! А с пумой ему очень хотелось повстречаться...

Медведь отправился на поиски конкурентки. Правда, при встрече с огромным клыкастым чудовищем та ретировалась, прошипев пару-тройку ругательств на своем языке. Гризли уже хотел было отпраздновать победу и провозгласить себя хозяином пустоши, но тут появился он!

Из-за холма показался огромный бизон! Проклятие, да он был раза в два больше гризли! Голову буффало венчали большие рога. Грива лоснилась так, словно ему приходилось питаться не в пустошах, а где-нибудь среди альпийских лугов.

Огромный зверь посмотрел на гризли долгим взглядом, словно пытаясь понять, какого черта тот позабыл за пределами леса. Ужасающие размеры противника заставили медведя отступить. Покоритель пустошей не мог сказать наверняка, кто победит в этой схватке, и его это совершенно не устраивало!

Между тем огромный бизон неторопливо шел в сторону гризли, лениво покачивая рогами. Глядя на это «оружие», медведь подумал, что лучше не рисковать и пустился наутек. Гризли бежал до самого леса! Орел, летевший по небу, еще долго провожал безмозглого узурпатора, пытаясь скинуть ему «гостинец», но, к глубокому сожалению царя птиц, «снаряды» быстро закончились.

И вот гризли добежал до леса! Только он ввалился в чащу, как его встретил охотник. Перед смертью медведь только и успел, что посмотреть в дуло ружья – через мгновение пуля, застрявшая в голове, оборвала его жизненный путь.