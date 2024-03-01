Сюжет Space Donkey

Чужие с планеты T-12 давно перешли границы разумного! Владея технологиями краткосрочных путешествий во времени, они появлялись то в каменном веке, то в эпохе Средневековья и воровали землян самым бессовестным образом. Вероятно, они хотели провести над ними ряд экспериментов, или, может, сотворить еще какую пакость!

В любом случае Межгалактическая полиция заинтересовалась шалостями чужих, которые нарушали естественный порядок вещей. Чертовы хулиганы даже не задумывались о том, к каким последствиям может привести похищение средневекового короля или его дочери! Да и другие случаи тоже были не менее возмутительными...

Чужим сделали предупреждение, однако они ему не вняли и продолжили веселье. Межгалактическая полиция выслала наряд, чтобы остановить нарушителей, однако те сбежали на Землю примерно в XX-XXI век. И наверняка хотели еще кого-нибудь украсть!

Межгалактическая полиция поменяла статус нарушителей на преступников за неповиновение представителям власти. Правда, гоняться за обитателями планеты T-12 никто не собирался – у них слишком быстрый корабль и это заняло бы очень много времени. Проще действовать хитростью...

В том же временном отрезке на Земле появился необычный объект – космическая обезьяна, вооруженная до зубов самыми технологичными пушками! Разумеется, сканер чужих сразу зафиксировал необычное создание. Над обезьяной почти мгновенно завис космический корабль, затянувший ее на борт силовым полем. Все произошло слишком быстро – инопланетяне поняли, кого похитили, когда офицер Межгалактической полиции уже стоял в грузовом отсеке.

Конечно, телепортировать очередного гостя обратно на Землю они не могли, потому что тот практически сразу покинул грузовую камеру. Обезьяна предложила чужим сдаваться, однако в ответ из бортовых коммуникаторов раздалась лишь нецензурная брань. Впрочем, даже самые грязные ругательства не могли остановить элитного офицера Межгалактической полиции!

Обезьяна начала прорываться в командирский отсек. Конечно, это было непросто! На пути ей встретилось множество врагов: чудовища, размахивавшие огромными щупальцами, каменные монстры и другие создания, которые были похищены, непонятно откуда и в каком времени.

Пистолет, гранаты и лазер помогли обезьяне справиться с врагами. По пути наш герой освободил короля, мага и принцессу, которые последовали за ним до самого командирского отсека. Обезьяна скрутила чужих, возмущавшихся произволом полиции, а затем отправила похищенных обратно в их время.

Связанных чужих пришлось перенести за Землю, а их корабль заминировать для последующей ликвидации. Когда обезьяна закончила с установкой взрывчатки и телепортировалась, она вызвала полицейскую тарелку, которая забрала раздосадованных чужих. Затем слуга межгалактического закона нажал кнопку на детонаторе, и корабль преступников с планеты Т-12 разнесло ко всем чертям!

Закончив свою миссию, обезьяна вернулась домой. Думаете, ей полагается орден, премия или хотя бы грамота? Нет, это был всего лишь один рабочий день офицера Межгалактической полиции, которая следит за порядком во всех уголках Вселенной!