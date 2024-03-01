Сюжет Robin of Sherwood

Было время, когда Британией правил Ричард Львиное сердце, в стране царил мир и порядок. В один прекрасный день все изменилось – мудрый король начал завоевательный поход в Палестину, решив присоединить к любимому государству немного земель на Ближнем Востоке. Конечно, он не мог просто так взять и уйти за тридевять земель – надо же кому-то и престол оставить! Регентом король назначил сэра Джона, приходившегося королю родным братом. Правда, единственное, что между ними было общее, так это материнское чрево...

Пока Ричард Львиное сердце воевал за гроб господень, алмазы, золото и территории, его брат дал отмашку расцвету коррупции, превратив Британию в черт знает что! В каждом округе он назначил шерифов, которые являли собой олицетворение власти. По примеру августейшего принца Джо эти люди обирали простой народ до нитки. Частенько доставалось и аристократии, однако благородные лорды переносили совершенно безумные поборы гораздо легче простых людей, для которых очередной налог мог обернуться провалом в долговую яму...

Однажды граф Робин Фитзут ехал через лес и увидел, как местный шериф пытается обобрать егеря. Будучи действительно благородным господином, он вступился за него. Разумеется, шериф тут же назначил графа своим врагом номер один. После хитрых манипуляций недруга Робин Фитзут лишился титула. Бывший граф вынужден был бежать в лес вместе со своей подругой девицей Мериан.

Позже к нему примкнули и другие несчастные, которым пришлось спасаться от «правосудия» шерифа. Так появилась банды «Лесные разбойники», отбиравшая деньги у богатых и раздававшая бедным. Эх, сколько карет и обозов остановили соратники Робин Гуда! В конце концов шериф объявил за его голову баснословную награду, лишь бы только избавиться от надоевшего борца за права бедных. Его люди пытались добраться до предводителя банды «Лесных разбойников», да только ничего у них не вышло. Ну а местные крестьяне и другие простолюдины ни за какие коврижки не хотели сдавать Робин Гуда, потому как он стал для них кем-то вроде символа справедливости и надеждой на возврат старых добрых времен, когда страной правил король Ричард львиное сердце.

И вот однажды местный лорд объявил о состязании в меткости. В нем могли принять участие все желающие, которые владели луком. Победителю, доказавшему свою меткость, полагалось вознаграждение – целый мешок золота! Разумеется, предводитель лесной банды не мог отказать себе в удовольствии поучаствовать – Робин Гуд мастерски владел луком, предпочитая стрелять, и вступал в ближний бой только при необходимости.

В назначенный день бывший граф прибыл в город, несмотря на риск быть пойманным. Он вышел показать свои навыки стрельбы из лука и поразил все цели. Зрители так и ахнули, когда увидели настоящего мастера! Распорядитель приказал вручить золото бескомпромиссному победителю.

И тут Робин Гуда узнали! Началась тревога, стража побежала ловить разбойника, но тот оказался куда проворнее прихвостней шерифа! К счастью, победителю турнира удалось скрыться. Конечно, золото он прихватил с собой. Будьте ловкими, смелыми и не бойтесь попыток взять свое – тогда вы неминуемо разбогатеете, несмотря на людей шерифа, и прочие препятствия!