Сюжет Napoleon

Будущий диктатор, прославившийся... всем подряд, родился в городке Аяччо на острове Корсика. Наполеон появился на свет 15 августа 1769 года. Этому человеку было суждено стать правителем одной из самых могущественных империй, совершить революцию, залезть под юбку мадемуазель Жозефины, получить леща под Бородино и совершить множество великих дел.

Но сначала никто не мог заподозрить в маленьком Бонапарте великого человека. Это был вполне заурядный ребенок, родившийся в семье адвоката и домохозяйки. Большую часть своего свободного времени Наполеон проводил за чтением книг. Иногда он устраивал разного рода проказы с братьями и немногочисленными друзьями, за которые получил меткое прозвище «Баламут».

В 1779 году Наполеон и его брат Жозеф поступил в кадетскую школу Бриен-ле-Шато благодаря стипендии. Конечно, не тут не обошлось без папы-адвоката, его связей и умения находить общий язык с нужными людьми. Во время учебы Наполеон изучал естественные науки, искусство верховой езды и военное дело. Поскольку он происходил из не самой знатной семьи, остальные ученики относились к нему свысока. И так происходило, пока будущий император на начал ввязываться в скандалы с преподавателями. Благодаря постоянным спорам с учителями Бонапарт стал неформальным лидером своих однокурсников.

В 1784 году человек, которому предстояло стать главным героем множества исторических книг, исследований и, в конце концов, учебников, поступил в Парижскую военную школу. В 1782 году отец Наполеона получил грант на открытие питомника тутовых деревьев, но в итоге не смог выполнить ряд условий, на которых предоставлялись деньги. Правительство потребовало вернуть всю сумму. Начались судебные тяжбы, которые сильно расстроили финансовые дела семьи и закрутилась бесконечная череда малоприятных событий, продолжавшихся даже после смерти отца семейства в 1785 году.

Наполеон стал отсылать часть своего и без того не слишком большого жалования семье. Он жил очень бедно и активно искал способ заработать больше. Однажды месье Бонапарт едва не записался в Русскую армию ради щедрого денежного довольствия, однако туда иностранцев принимали только с понижением в звании. Наполеона это условие, конечно же, не устроило.

Во время знаменитой французской революции будущий император принял сторону новой власти. После вынужденного отпуска, связанного с проблемами семьи, Бонапарт вернулся на Корсику, где продолжил исполнять обязанности подполковника Национальной гвардии – его прибытие состоялось в октябре 1792 года.

Перед тем как Наполеон стал императором, ему довелось участвовать во множестве сражений, состоявшихся в ходе Египетской и Итальянской компании. Тот самый переворот, в результате которого он пришел к власти, состоялся 18 брюмера 1799 года (период с конца октября и до третьей декады ноября). Сначала Наполеон вошел в состав консульского совета. Позже он продлил свой срок пребывания у власти до 10 лет, а затем и вовсе объявил свое правление бессрочным.

На самом деле месье Бонапарт является отличным примером несгибаемой воли и умения добиваться своего. Если вы хотите играть, то ни в коем случае не отказывайте себе в этом желании – Наполеон бы именно так и сделал!