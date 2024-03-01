Fruit Shop
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Обзор Fruit Shop

Количество линий
Количество линий: 15
RTP
RTP: 96.71%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: нет
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Сюжет Fruit Shop

Дядюшка Филиус жил припеваючи вместе с внучкой, наслаждаясь  пенсионной жизнью. Собственно, ему больше не чем было заняться, кроме  как воспитанием маленькой девочки и возделыванием любимого сада. Увы,  счастье довольного жизнью пенсионера было недолгим...

Внучка росла, к счастью, не так быстро, как фруктовые деревья в саду! Иначе  бы дядюшку Филиуса ждало неминуемое разорение. Сначала ребеночек  превратился в девочку, а потом и вовсе в девушку, которой постоянно что- нибудь было надо: косметику, новую одежду, обувь и прочие жизненно  необходимые мелочи! Потребности вымахавшей внученьки постоянно росли,  чего нельзя сказать о пенсии старика, которой им вдвоем уже едва хватало на  жизнь. И Филиус решил устроиться на работу...

Конечно, выбор у пенсионера невелик. Сначала Филиус пробовал себя в роли  продавца хот-догов, которые, в основном, сам же и ел, за что и был уволен.  Разозленного хозяина как-то совсем не впечатлили объяснения старика, мол,  и кушать хотелось, и хот-доги вкусные. В общем, вылетел горе-продавец, не  заработав ни копейки!

Разумеется, Филиус нашел себе новую работу – место кладбищенского  сторожа оказалось вакантным очень кстати! Жаль, что в первую же ночь  старик уснул мертвецким сном, несмотря на вопли, завывания и прочие  малоприятные звуки, доносившиеся отовсюду. И все бы ничего, да нашлись  отважные злоумышленники, которые сперли два десятка метров железной  ограды прямо из-под носа у спящего Филиуса и завывающей нечисти! По  вполне понятной причине сторожа уволили.

Далее старику выпала возможность попробовать найти себя в качестве  охранника в магазине. Увы, и из этой затеи ничего не вышло: Филиус был  слишком стар и оказался недостаточно расторопным – он просто не мог  уследить за воришками. А мелкие жулики буквально атаковали магазин,  когда узнали, что от охранника толка примерно столько же, сколько и от  дохлой собаки.

Вылетев с очередного места работы, Филиус крепко призадумался над  происходящим! До него, наконец, дошел первый очевидный факт – он  слишком стар для работы! И тут же молнией в его сознании промелькнул и  второй – а почему, собственно, пахать должен почтенный старец, а не  молодая кобыла, в смысле, юная девица?!

Впрочем, старику не хотелось отпускать внучку в большой мир просто так,  дав пинка для бодрости, а то чего доброго еще станет одной из тех дам, к  которым Филиус любил заглядывать по молодости на часок-другой! Это  было бы уж совсем печально...

Старик опять задумался, и осознал еще один очевидный факт: почему бы не  открыть собственный магазин фруктов, в котором обязательно найдется  место для внучки? Сказано – сделано! Юная девица поддержала старика и  согласилась «вписаться» в коммерческое предприятие.

Вскоре магазин фруктов начал свою работу! С товаром не было никаких  проблем: в саду дядюшки Филиуса было все, что нужно покупателям –  персики, яблоки, слива, вишня, лимоны, апельсины и множество других  товаров отличного качества.

Бизнес старика, в котором всем заправляла внучка, оказался весьма  успешным. Кто бы мог подумать, что на фруктах можно заработать целое  состояние! Наверняка, и вы хотите разбогатеть? Тогда загляните в  фруктовый магазин и, возможно, вам тоже повезет заработать целую кучу  денег!

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