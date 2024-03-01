Сюжет Generous Jack

Клиф как следует приоделся и направился в казино «Щедрый Джек». Каждый вечер сюда приходили любители пощекотать нервы азартными играми. Надо сказать, развлечений здесь было полно на любой вкус. Клиф хотел попробовать все!

Основал казино старина Джек. Произошло это... ну, давненько. Тогда еще большинство мужиков были нормальными, а республиканцы имели все шансы победить на выборах, разрешить продажу оружия без лицензии, построить стену на границе с Мексикой и сделать много других добрых дел.

Когда старина Джек умер, женушка, которая теперь лежит на кладбище рядом с ним, приказала отлить золотую статую любимого супруга. Неплохой получился монумент! Памятник Джеку поставили у входа. Статую охраняет бугай с пистолетом и уборщик, вооруженный чистой белой тряпочкой – голубям не прикажешь и всех не перестреляешь, приходится идти на компромиссы. Уборщик драил золотого Джека всякий раз, когда на его цилиндре или на носу появлялся «след», оставленный птицами мира, которые способны загадить вообще все на свете!

И вот Клиф стоял у входа в казино. Он прошел мимо статуи, которая сверкала под лучами вечернего солнца, улыбнулся охранникам голливудской улыбкой и те пропустили его без лишних вопросов.

Оказавшись внутри, Клиф первым делом обменял наличность на фишки, а затем поспешил к столу, за которым играл в блэкджек. Он забрал три банка подряд! На четвертой сдаче госпожа удача поворотила носиком, пропищав: «Фи!» – в этот раз игрок остался с носом. Клиф понял тонкий намек и ушел к столу с рулеткой.

Разумеется, он ставил на красное, черное, четное и нечетное. Клиф почти всегда выигрывал! Правда, один раз черт шепнул ему на ухо, мол, поставь на зеро, чего ты... а вот не надо было слушать рогатого! Так Клиф лишился сотни. Впрочем, он все равно оставался в выигрыше, поэтому повода для расстройства у него не было.

Через некоторое время любитель азартных развлечений оказался за столом, где другие любители испытать удачу бросали кубики. Понятно дело, Клиф не мог отказать себе в удовольствии сыграть в кости партию-другую! Несколько бросков принесли ему кучу денег. После очередной попытки поймать синюю птицу счастья за хвост, которая закончилась успехом, рядом с Клифом появилась симпатичная девушка по имени Анна. Она явно была не прочь пообщаться со счастливчиком и познакомиться поближе.

Парочка переходила от одного стола к другому. Клиф играл с переменным успехом, но, в целом, оставался в плюсе. Можно сказать, что казино полностью оправдывало свое название. Возможно, сегодня вечером здесь витал дух самого Джека, радуя всех присутствующих безграничной щедростью! А, может быть, только избранных, но Клиф в любом случае был в их числе.

Наконец голос разума подсказал нашему герою, что пора остановиться, мол, самое время пригласить Анну домой, а то она уже начала скучать! Клиф послушался дельного совета. Менее чем через полчаса он был у себя дома вместе с Анной, а дальше... там уже совсем недетская история, о подробностях которой мы умолчим.

Клиф хорошо отдохнул в «Щедром Джеке». Ему удалось провести время с пользой для тела и кошелька. Наверняка вы тоже хотите приятных впечатлений, общества красивых дам и больших денег? В таком случае добро пожаловать в казино «Щедрый Джек»!