Сюжет Safari Gems

Гарри обожал охоту! Во-первых, это очень круто! Во-вторых, за добытых зверей платили хорошие деньги. Гарри совмещал приятное с полезным и радовался жизни.

Однажды известный коллекционер пожелал заполучить королевского льва живым или мертвым. В последнем случае зверь был годен только на чучело, поэтому оплата полагалась более скромная, но все равно очень впечатляющая! За мертвого льва коллекционер обещал крупный алмаз, подаренный ему боссом русской мафии на юбилей, а за живого – еще и кучу денег придачу! Кроме того, награда полагалась и за более мелкую добычу.

Гарри прекрасно знал, где можно найти зверей, которые заинтересовали коллекционера. Ему до смерти хотелось заполучить гору бриллиантов, а для этого надо было отправиться на сафари в самые отдаленные районы африканской саванны!

Гарри обратился к коллекционеру с предложением своих услуг. Разумеется, тот не стал отказывать известному охотнику, который прослыл настоящим мастером. Итак, наш герой снова отправился в путешествие...

Прибыв в африканское поселение, Гарри нанял водителя с легким внедорожником. Уж не подумали ли вы, что великий охотник собирается бегать по саванне на своих двоих?! Ни в коем случае! Это очень утомительно и небезопасно. Гораздо проще стоять в кузове и стрелять в братьев наших меньших, а потом скомандовать водителю, чтобы тот ехал дальше, пока на пути не встретится стая каких-нибудь тигров или леопардов, по которой можно пальнуть издали.

В назначенный день охотник выехал на сафари, взяв с собой пару отличных ружей и целую коробку патронов. Единственное, о чем Гарри жалел, так это лишь о необходимости искать животных определенных видов, которые числились среди одних из самых редких обитателей саванны. Вот бы настрелять лемуров и косуль, думал он, мечтая о легком заработке бриллиантовых миллионов!

Наконец Гарри увидел на дереве стайку шестилапых ленивцев, которые просто висели на ветках и умирали от безделья. Недолго думая, охотник вскинул винтовку и пальнул! Один зверек упал, а остальные бросились рассыпную, не жаля получить маленькую порцию свинца.

За эту добычу коллекционер обещал большущий изумруд, который стоил целое состояние. Гарри подобрал тушку и приказал ехать дальше. Вскоре на пути ему повстречалась стая сивобрюхих леопардов – как и полагается, звери вели себя чуть-чуть неадекватно и ходили пошатываясь. Стоило только Гарри выстрелить, и редкие хищники побежали, куда глаза глядят! Лишь один остался лежать с дымящейся дыркой в усатой морде, на которой застыло удивление, презрение и желание засунуть ружье охотнику в известное место.

Подобрав очередную добычу, Гарри отдал команду ехать вперед. Вскоре он заметил королевского льва, резвящегося со своими самками. Такой шанс упускать было просто нельзя! Гарри долго целился и уже был готов спустить курок, как вдруг произошло что-то немыслимое! Раздался громкий рев, мир перевернулся, и охотник сильно ударился головой...

Убийца редких животных потерял сознание. Когда он очнулся, то понял, что находится под перевернутой машиной. Водителя раздавило, однако Гарри остался жив, отделавшись лишь ударом по голове. Правда, радовался он не долго! Едва охотник вылез из-под машины, как к нему подбежал чудовищных размеров носорог и проткнул рогом насквозь! Нанизав тело на свой рабочий инструмент, гигант побежал далеко-далеко, радуясь солнышку. А потому что любить природу надо, вот чего!