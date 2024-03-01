Moosey Money
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Обзор Moosey Money

Количество линий
Количество линий: 20-40
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X2500
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Moosey Money

В одном замечательном лесу жил лось и множество других зверей. Все было хорошо, пока он не начал зарываться! Тогда остальные решили с ним разобраться раз и навсегда. А началось все в одно прекрасное утро примерно так...

Лось просто захотел легких денег. Каждый день ему приходилось искать еду, чистить копыта, точить рога и искать самок для удовлетворения низменных инстинктов. Разумеется, все это требовало времени и усилий. И немалых.

Внезапно лось понял, что все это можно купить. Тем более, люди готовы на все ради денег, а значит найти товар не составит труда, лишь бы была возможность его приобрести!

Надо понимать, что наличных у лося имелось ровно столько же, сколько и у легендарной мыши, которая повесилась в пустом холодильнике. Впрочем, он не отчаивался, тем более в его голове созрел хитрый план...

Сохатый пошел занимать. Большинство зверей слали его к чертовой матери, захлопывая дверь своего дома прямо перед рогатой мордой! Но среди прочих обитателей леса находились и сердобольные создания, которые согласились помочь лосю. Белочка, бурундук, мышонок, еж и другие наивные ребята дали просящему столько, сколько смогли.

Разжившись деньгами, радостный лось поспешил домой. Он заказал себе лучшего овса с доставкой до дома. Наконец-то у него появилась возможность попробовать то, что едят проклятые лошади, которые предали дикую природу и продались людям с потрохами!

Овес оказался отличным. На следующий день лось вызвал к себе стилистов и мастеров по маникюру, которые занимались его рогами и копытами. Потом он долго смотрел на себя в зеркало, радуясь наведенной красоте.

Так шли дни, недели, месяцы. Наконец звери, одолжившие лосю денег, пришли забрать свое, однако тот даже в дом их не пустил, заявив с наглой мордой, мол, я все отдам, но пока денег нет, и вы держитесь. А особо настырных должник прогнал, врезав копытом по лбу.

На следующий день лось снова решил прогуляться по лесу и подзанять. Многие звери отказывались иметь с ним дело, но находились и такие, которые согласились помочь. Среди них были хорек, куница и бобер.

Получив весьма приличную сумму, лось продолжил копать себе долговую яму. Рогатый жил на всю катушку, не думая ни о чем и получая максимум удовольствия от жизни!

В один не очень прекрасный день в дом самого большого должника в лесу постучался хорек. Кредитор требовал вернуть долг. Тут же подоспели бобер и куница, которым тоже страсть как хотелось получить свои деньги обратно. Лось пообещал вернуть все через неделю и захлопнул дверь. Разумеется, кредиторы не ушли – они постучались снова и на этот раз хорошенько получили копытом по мозгам.

Впрочем, эти трое были не робкого десятка. Они решили забрать свое, и спросить с лося по всей строгости. Ближе к ночи кредиторы встретились на полянке, собираясь навестить должника. Бобер взял бензопилу, куница вооружилась кинжалами, а хорек шел с голыми руками, рассчитывая на собственную наглость и острые зубы.

Среди ночи в дом лося постучали. Заспанный хозяин открыл дверь и тут же получил по рогам! Сначала звери хотели убить его и закопать под ближайшей елкой, но потом отказались от этой затеи, потому как мертвецы не имеют привычки возвращать долги. Лося сдали в полицию. Часть денег должник вернул, а за остальные ему придется отсидеть. Судья дал мерзкому мошеннику пять лет. По делом ему!

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