Сюжет Immortal Ways Pinata

Санчес обожал делать добрые дела, особенно, когда напивался текилы или абсента! Он считал, что в мире слишком много зла, и ему просто необходимо противостоять. А единственный способ дать отпор всему плохому, творящемуся в нашем мире, по его мнению – это сделать что-то хорошее.

Напившись, Санчес любил переводить стариков через дорогу. И неважно, просили те о помощи или нет! Санчес был готов помогать без спроса, лишь бы только мир стал чуточку лучше…

Однажды приятель попросил его покрасить стену дома. Санчес с рвением взялся за работу и сделал ее раньше, чем договаривались, правда, друг не стал благодарить его. Более того, он искренне возмутился и отругал помощника! А все дело было в досадной мелочи – Санчес покрасил стену не того дома…

После одной знатной попойки наш герой решил помочь детскому дому Святой Марии. Он как следует потратился на подарок! Правда, дети были совсем не рады, чего нельзя сказать о директоре и его подчиненных – они по достоинству оценили ящик хорошей текилы, который Санчес преподнес от всего сердца!

Потом мастер добрых дел помог своей соседке Камиле выбрать подходящего мужа. Собственно, у нее под окном частенько появлялся один тип и пел серенады. Они все чаще появлялись вместе, и Санчес решил проверить, достоин ли исполнитель серенад хорошей девушки! Однажды вечером он набил певцу морду, чтобы проверить его на прочность. Увы, жених просто сбежал. Больше гнусный прохвост не появлялся под окнами дома Камилы. Правда, она не только не благодарила Санчеса, за то, что тот отвадил от нее совершенно не подходящего жениха, но и наоборот плевалась вслед…

А еще любитель текилы помог трактирщику! В заведение, которое он посещал каждую пятницу, однажды ввалились трое мерзких гринго, смущавших добрых сеньоров вызывающим поведением. Санчес сходил домой за дробовиком, заряженным солью, и пострелял наглецов, как цыплят! Исчезнув из благопристойной рюмочной, гринго больше никогда не появлялись.

Каждый год в городе справляли праздник всех святых, правда, в прошлом году из-за урезания бюджета карнавал пришлось отменить. Разумеется, веселое мероприятие превратилось в унылый балаган, на который и смотреть-то было тошно, не то, что участвовать! Санчес решил намешать в праздник ярких красок и добавил в котлы с напитками толченые листья коки, которые взял у… да какая разница, у кого?! Главное, что праздник сразу задался, и люди как следует отдохнули, хоть и без карнавала!

Потом отцы города объявили праздник пиньяты, в котором не участвовал только ленивый! Разумеется, был объявлен конкурс на самую красивую игрушку. Санчес просто не мог не сделать чуточку добра… помолившись Святой Марии и выпив больше половины бутылки текилы, он начал ваять свой шедевр из цветной бумаги. Через пару часов на столе стояла отличная лошадка! А бутылка текилы подошла к своему логическому завершению.

Санчес нашпиговал свою пиньяту конфетами, а потом лег спать. Рано утром он представил общественности красивую поделку, в которой был сладкий сюрприз. Жюри по достоинству оценило его старания – судьи отдали Санчесу один из главных призов! В награду творцу прекрасного дали… ящик отличной текилы, наверняка, чтобы он мог сделать еще больше добрых дел!