Сюжет Red Cap

Жила-была девочка, которая просто обожала мамин подарок – чудесную красную шапочку! Юная барышня никогда с ней не расставалась: в бане, в уборной, в школе – многие думали, что головной убор сросся с девочкой, и она просто не может его снять! Именно поэтому ее и стали называть Красной Шапочкой. Чудесная, конечно, логика у безмозглых деревенщин, но что ж поделать...

В один прекрасный день матушка забеспокоилась: не осталось ли от бабушки наследства, потому как стара она уже, а избушка у нее крепкая – вполне подойдет и для себя, и для сдачи в аренду. Будучи хорошей доченькой, она не могла просто так взять и спросить, жива ли бабуля. Пришлось в очередной раз напечь корзину пирожков, положить масла и отправить Красную Шапочку в гости.

Девочка вышла из деревни, размахивая корзинкой, из которой по всей округе разносился аромат маминой выпечки. Дорога вела через густой лес, однако ее это совершенно не пугало – тысячу раз ходила, и вряд ли что-то пойдет не так в тысяча первый...

Между тем волк, гревший пузо на солнышке у своей берлоги, почувствовал аппетитный запах свежих пирожков. Вопреки расхожему мнению, серые санитары леса не ограничивают свой рацион зайчатиной – хорошая выпечка им тоже вполне сойдет!

Глядя из кустов на девочку, которая шла по дороге, напевая песенку, волк хитро сощурил один глаз, готовясь к решительным действиям. Выскочив из кустов чуть подальше, хвостатый прикинулся добрым путником и начал втираться в доверие. Тут-то он и выяснил, что Красная Шапочка идет в гости к бабушке, которая живет одна-одинешенька.

Волк смекнул: старушка беззащитна, немощна и пригодна в пищу – почему бы в таком случае не съесть двух зайцев за один присест? Пообещав догнать Красную Шапочку, он сообщил, что ему надо зайти в лесок по нужде, а сам припустил до бабушкиного дома так быстро, как только смог!

Тем временем, старушка сидела дома в кресле-качалке, накрывшись пледом, и вязала чулок. Волк, набравшись наглости, ворвался в дом беззащитной пенсионерки, напугав ее до дрожи в коленях. Несмотря на крики и протесты, серый проглотил бабушку одним махом.

Оставалось дождаться Красную Шапочку. Волк переоделся в бабушкины вещи и почувствовал себя каким-то неправильным. Впрочем, чего не сделаешь ради еды!

Хитрый злодей уселся в кресле, сжимая в лапах недовязанный чулок. Надо сказать, он сделал это очень вовремя, потому что Красная Шапочка уже стучалась в дверь. Умело пародируя голос бабушки, Волк пригласил «внученьку» войти.

Красная Шапочка увидела «бабулю» и почувствовала неладное. Впрочем, если бы она не забыла надеть контактные линзы, то давно бы поняла, с кем ее столкнула жизнь на лесной дороге. Девочка наклонилась поближе, удивленно глядя на лапы, огромные голодные глаза и острые зубы – тут у нее возник резонный вопрос, а откуда все это появилось у любимой «бабулечки»?!

Избегая лишней полемики, Волк сразу открыл рот и сожрал ее одним махом! Правда, Красная Шапочка успела закричать, перед тем как оказалась в желудке огромного хищника.

Громкий визг услышал дровосек, работавший неподалеку. Решив немного отвлечься от своих непосредственных обязанностей, лесоруб направился разузнать, в чем, собственно, дело. Любопытный гражданин загляну в окно бабушкиного домика и увидел волка в старухиных тряпках, который лежал на кровати, поглаживая брюхо.

Дровосек терпеть не мог тех, кто играет за другую команду! Он вошел в дом и распорол волку живот, упрекая того самыми непечатными терминами в известном пороке. Какого же было его удивление, когда из брюха вылезли старушка и девочка! К счастью, обе были живы и здоровы. Мораль сей басни такова: нечего все разбалтывать волчарам позорным! Поучаствуйте в этой маленькой, но очень поучительной истории и, возможно, вам повезет разбогатеть!