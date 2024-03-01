Pay Dirt with Fusion Reels
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Обзор Pay Dirt with Fusion Reels

Количество линий
Количество линий: 1000000
RTP
RTP: 93.97%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Pay Dirt with Fusion Reels

Блэйк никак не мог найти хорошую работу – в объявлениях что ни вакансия, то дрянь, на которую не подпишется ни один здравомыслящий человек! Один работодатель предлагает безумный график, другой – маленькую зарплату, а третий вообще хочет заставить несчастного работника пахать за десятерых и желательно бесплатно! Оказалось, найти себя на рынке труда не так-то просто, особенно, когда нет ни образования, ни золотых рук, которыми из палок и экскрементов можно построить дом.

Тем не менее, Блэйку повезло найти интересное предложение! Работодатель предлагал отличные условия и готов был взять едва ли не всех желающих. Правда, трудиться предстояло в шахтах, находящихся на другом конце страны. Глубина в несколько сотен метров и отсутствие личного рабочего кабинета несколько смущали Блэйка, однако внутренний голос подсказывал ему, что неизвестно, когда еще представится возможность зарабатывать такие деньги, да и произойдет ли это вообще? Немного подумав, он решил взять быка за рога, в смысле, птицу счастья за хвост, то есть, судьбу за бубенцы… короче говоря, поехал на другой конец страны в надежде разбогатеть.

В офисе компании ему дали заполнить все документы и небольшую стопочку отказов от самых разных претензий. Новый сотрудник подписал все не глядя. Собственно, а о чем беспокоиться? Работа тем и хороша, что с нее всегда можно уйти, куда глаза глядят.

И вот наступил первый рабочий день. Блэйка и остальных ребят спустили на подъемнике вниз, а затем передали в чуткие руки бригадира, которого многие с трудом понимали из-за высокой концентрации нецензурной брани в речи. Он расставил всех по участкам, показал, как пользоваться инструментами и отправился заниматься своими делами.

Блэйк работал в поте лица на протяжении нескольких часов, мечтая поскорее уволиться. Впрочем, мысль о хороших деньгах, которые работодатель обещался платить ежемесячно, грела душу. В конце концов он почти привык к адскому труду под землей.

Бригада, в которой работал Блэйк, добывала золото, рубины, сапфиры и другие драгоценные камни. Все было хорошо первую неделю, но потом в штольне начали твориться странные вещи: двое работяг исчезли, правда, бригадир сказал, что они просто уволились, некоторые слышали голоса, шепот и всхлипы, а один парень и вовсе видел странную тень, появившуюся на стене и исчезнувшую, когда тот обратил на нее внимание…

Несмотря на нездоровую обстановку и происходящую вокруг чертовщину Блэйк вкалывал, как проклятый, надеясь заполучить в конце месяца кругленькую сумму на свой счет. Он не обращал внимания на шепот, а тени, которые стали все чаще появляться по мере углубления штольни, отгонял лопатой, упоминаниями всех святых и грязной руганью.

И вот, пришел день расплаты. Вместо кругленькой суммы Блэйку привезли тележку грязи, которую он заработал в этом месяце. Естественно, трудяга возмутился и пришел в ярость, однако менеджер только развел руками и показал ему один из листов соглашения, которое тот подписывал при приеме на работу. Оказывается, там был маленький пунктик, позволяющий компании использовать грязь в качестве эквивалента денежных средств! Вот оно как бывает, когда ты – малограмотный придурок, который все подписывает, не читая…

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