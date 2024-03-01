2 Kings of Africa
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Обзор 2 Kings of Africa

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет 2 Kings of Africa

Много лет в саванне царил беспросветный хаос. Звери и птицы подчинялись сильнейшему, но местный повелитель менялся до неприличия часто! Какое-то время он правил всеми и вся, но потом приходил кто-то сильнее и свергал «власть имущего», надавав по шее, или и вовсе отгрызал голову, что, конечно, было надежнее, хоть и не гуманно. Очередной повелитель устанавливал свои законы, переворачивая устоявшийся жизненный уклад с ног на голову. В конце концов обитателям саванны это просто надоело!

На общем собрании звери решили, что им нужен король, который будет править посмертно или пока не захочет уйти в отставку в связи с чем-нибудь, например, по причине тараканов, разгулявшихся в голове, или из-за подступающей деменции, делающей его неспособным управлять звериным царством. Идею поддержали единогласно! Попугаев заставили облететь саванну, чтобы созвать всех зверей и птиц на выборы короля. В назначенный день все явились и проголосовали. Оставалось только проверить рейтинги участников.

Внезапно получилась интересная картина: четыре участника из более чем десятка набрали одинаковое количество голосов. Слон покорил избирателей огромными ушами и длинными бивнями. Кроме того, он декларировал справедливость как краеугольный камень своей программы. Казалось бы, кандидат вполне достойный – почему бы и не сделать королем столь башковитое животное...

Лев поражал избирателей великолепным рыком, густой гривой, силой и мощью. Против такого короля мало кто отважился выступить! Разве что люди, да и то вооруженные. Без оружия даже у человека не было ни единого шанса победить льва. С таким правителем звериное царство пойдет далеко вперед!

Леопард тоже был силен, грациозен и спокоен, как титан. Близкий родственник льва обещал избирателям порядок и строгое соблюдение установленных законов. Ну и, конечно, сила леопарда тоже впечатляла остальных. Пожалуй, это был единственный зверь, который мог вступить в схватку со львом и имел все шансы выйти из нее победителем.

Обезьяны голосовали за гориллу. Все приматы: гиббоны, макаки, шимпанзе, орангутанги – всех их объединяла поддержка одного и того же кандидата. Они даже мысли не допускали о том, что на троне короля Африки может восседать кто-то другой! Все остальные – слишком глупы, а обезьяны – венец творения природы, это же все знают!

Ну, собственно, так и началась драка, какой мир еще не видел. Лев и леопард грызли друг друга, яростно рыча, а огромная горилла лупила слона дубиной, издавая боевой клич. Звери притихли, глядя на происходящее – никто из них не решался вмешаться и тем более разнять дерущихся. Не ровен час, можно и по голове получить или вообще отправиться к праотцам...

Наконец израненный лев прогнал леопарда, который с трудом ковылял прочь. Горилла, получив бивнями в бока, тоже вырвала победу у слона, убежавшего зализывать раны.

Осталось двое претендентов на королевский трон. Оба они обессилили и уже не могли драться. Лев предложил разделить полномочия, отдав горилле право царствовать над обезьянами – все равно они отказываются подчиняться кому-либо, кроме себе подобных. Второго претендента на трон это вполне устроило. Вот так и появилось сразу два короля Африки, которые правят многие века, не мешая друг другу.

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