Сюжет Road Kill

До соседнего городка вела только одна дорога, по которой можно было проехать на машине. Правда, все меньше людей ездили в том направлении. Многие пропадали бесследно вместе с авто... впрочем, иногда колымаги все же находили. В отличие от водителей, которые исчезали с концами.

Злосчастная дорога шла через лес. Говорят, там обитает шайка убийц, которые грабят всех, до кого только дотянутся их кровавые руки! Пару раз копы прочесали район, но усилия стражей порядка пропали даром – банду так и не нашли, а люди, решившие проехаться через лес, по-прежнему, пропадали.

Ходили слухи, будто бы сначала банда состояла из Билли и Хилли – злодея, отмотавшего двадцатилетний срок, и его женушки, которая мастерски управлялась с охотничьи ружьем. Пока ее благоверный гнил на нарах, она выживала, охотясь на диких зверей. За годы она изучила лес как свои пять пальцев. Билли и Хилли были настоящей криминальной семейкой из двух человек.

Дамочка орудовала ружьем, в отличие от супруга, который предпочитал подкладывать на дорогу бочку со взрывчаткой, чтобы водитель мог слетать на луну, но обычно машина просто выходила из строя, а человек, сидящий за рулем получал серьезные ранения или и вовсе погибал. Если же ему «везло» остаться в живых, то в дело вступала Хилли, делая контрольный выстрел в голову, от которой потом оставались одни ошметки.

Позже к банде примкнули мутировавшие звери, сбежавшие из секретной лаборатории. Лис по имени Эль Зорро расставлял капканы у дорог и в лесу. Частенько ему попадались грибники и охотники. Огромный капкан мог бы остановить слона! А человеку так и вовсе почти отрубал ногу. Снять смертельно опасную ловушку без ключа было просто невозможно...

Лис пришел не один. Вместе с ним были его друзья: белка по имени Лав Нат и енот, которого звали Г. Куни. Строго говоря, имя последнего зверька никто не знал – все предпочитали называть его по фамилии. Особенно Хилли, которая просто балдела от такого странного, но до дрожи приятного имечка.

Лав Нат прихватила из лаборатории связку бомб, замаскированных под гигантские орехи, и использовала их по мере необходимости. Жертв разносило на кусочки! Стоило только какому-нибудь наивному чудаку подобрать огромный «орешек», как от него оставались одни ботинки.

Иногда убийцы забирали выживших в свое логово, чтобы позабавиться. Г. Куни украл из лаборатории мешок токсичных отходов, которые воздействовали на живую плоть не хуже какой-нибудь серной кислоты. Банда забавлялась, глядя, как страдают несчастные жертвы.

Люди по-прежнему пропадают, и полиция беспокоится все больше. На самом деле, копам начихать, но начальство сверху долбит за плохую статистику, поэтому слуги закона решили серьезно взяться за дело. Департамент полиции предлагает солидную награду любому человеку, который сможет найти логово убийц или предоставит хоть какие-нибудь существенные указания относительно того, где искать банду извергов.

Вы тоже можете приступить к поискам следов проклятых злодеев. Если повезет, вы получите большой куш! Только будьте осторожны, не дай бог эти черти вас поймают, и тогда все – пиши пропало, и надейся, что когда-нибудь твое тело найдут, вернее его останки...