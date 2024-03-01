Сюжет Prospector Wilds Gold Digga

Боб прилично зарабатывал на своей шахте, добывая золото и драгоценные камни. Он очень сильно разжирел! Нет, не в том смысле, что его брюхо свисало до колен, хотя так оно и было – просто Боб добыл невероятное количество золота. Когда заработок счастливчика перерос мыслимые пределы, он подумал, а не нанять ли ему рабочих – пускай пашут вместо господина, который тем временем будет пить лучший виски и курить кубинские сигары, подписанные стариной Фиделем!

Правда, Боб отказался от идеи нанять рабочих. Когда он представил, как придется отдавать часть дохода в качестве оплаты, то его просто задушила жаба. Между тем старатель, которому, казалось, помогают бог и черт одновременно, потихоньку менял имидж. Боб стал одеваться как сутенер из черного района. На его шее весела золотая цепь. Лопату он тоже сменил. Разумеется, на золотую. А еще Боб стал носить очки. И да, они тоже были изготовлены на заказ из чистого золота.

Остальные старатели стали называть нашего героя «Голд Дигга». Боб прекрасно знал о своем втором имени и нисколечко не протестовал. «Голд Дигга» вполне мог бы сойти за «ниггу», если бы не белая кожа, однако он к этому отнюдь не стремился, а просто продолжал работать из последних сил, как какой-нибудь гном из средневековой сказки.

В один не очень прекрасный день случилась беда: Боб разбил очередной пласт породы, ожидая увидеть самородки, однако вместо золота в шахту хлынула вода! Старатель едва успел добежать до верхних уровней! Он стоял, глядя на затопленную штольню, и думал, какого черта ему вообще пришло в голову бурить в южном направлении?! Проклятье, да ведь теперь до золота не добраться, если только ты не рыба...

Боб вышел наверх и задумался, постукивая золотой лопатой о камень. Кажется, теперь ему точно ничего не оставалось, кроме как нанять рабочих, которые будут трудиться день и ночь на его благо. Боб прошелся по шахтам в округе и даже съездил до ближайшего города, где заглянул в кабак с целью найти побольше отчаянных ребят. Короче говоря, он набрал целую армию рудокопов, которые были готовы лезть в огонь и воду, если им хорошо заплатят.

Итак, работа снова началась. Конечно, Бобу пришлось позаботиться об освещении, но с этим проблем не возникло – в магазине оборудования для жадных старателей оказалось полно водонепроницаемых фонарей! Ну а найти хороший генератор – тем более не проблема, благо на дворе уже давно наступил век технического прогресса.

Работяги вкалывали в три смены. Они плавали туда-сюда словно рыбы, набирая побольше воздуха. Разумеется, Боб не собирался покупать акваланги и прочую дорогостоящую дребедень! В самом деле, здесь вам не дайвинг-клуб, а суровые трудовые будни!

Иногда Боб сам плавал на место добычи, чтобы посмотреть, как идут дела. Ему почему-то всегда казалось, будто бы у него приворовывают! Хотя по окончании смены всех обыскивала нанятая охрана, которая ни разу ничего не нашла у старателей. А большую часть своего свободного времени Боб действительно пил отличный виски. С сигарами он быстро завязал – как выяснилось, это удовольствие весьма на любителя. Кстати, если вы хотите «поднять» побольше денег, за которые можно купить почти все блага в нашем мире, то в таком случае добро пожаловать на шахту Боба! Здесь всегда нужны рабочие руки!