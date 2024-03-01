Сюжет 90к Yeti Gigablox

Клайв и Сидни давно сидели без дела! Так сложилось, что все сокровища были найдены, все артефакты обнаружены, все... в общем, двум исследователям было просто нечем заняться. В связи с отсутствием работы денежки подходили к концу. Увидев неутешительную цифру на балансе, Клайв подумал о том, что пора осваивать новое направление: поиск странных необычных созданий, за которых наука готова отвалить кучу денег! Оставалось только выбрать, за кем охотиться...

Лох-несское чудовище он отмел сразу из-за огромных размеров, кроме того, искать подобных созданий под водой крайне сложно без специального оборудования. Обычным аквалангом и энтузиазмом тут не обойтись!

На ум Клайву пришел только Йети, которого до сих пор никто не изловил, хотя многие пытались. Он взял Сидни под мышку и заказал два билета до Гималаев. Уже через несколько дней они опрашивали жителей горной деревеньки, которые последний раз видели легендарного снежного человека. И вроде бы, все местные были знакомы с ним издали, но никто не знал, где находится логово.

Впрочем, им удалось найти человека, который видел Йети несколько раз и примерно знает, где искать снежного гиганта – им оказался проводник по имени Лангри-Ша, водивший в горы туристов. Многие из них пропадали бесследно, но Клайва и Сидни это обстоятельство совершенно не смутило. И не потому, что они оба – жадные идиоты, а просто отважные искатели приключений не обращают внимания на такие мелочи!

Охотники подготовились к экспедиции, и вышли в горы через день. Лангри-Ша обещал привести их в место обитания Йети уже послезавтра. Прогулка по Гималаям оказалась не из легких! Собачий холод и жуткий ветер продирали буквально до костей. В какой-то момент исследователи начали подумывать о возвращении, однако воспоминания о сумме на балансе подсказывали, что сейчас как раз самое время для поисков и желательно удачных! Иначе кое-кто не сможет оплатить взнос по ипотеке и, вероятно, лишится нового дома...

Ближе к вечеру, когда снежная буря усилилась, путешественники остановились на ночлег. Ничто не предвещало беды, никаких следов Йети – исследователи спокойно легли спать и дрыхли до рассвета, мечтая о миллионах.

Утром буря утихла. Охотники за славой встали и продолжали путь. Лангри-Ша вел их такими тропами, по которым побоялся бы идти сам черт, однако нашим героям ничего не оставалось, кроме как шагать за своим проводником. К тому же после обеда они обнаружили свежий след огромной когтистой лапы. Отметина, найденная на снегу, явно принадлежала не медведю или еще какому-нибудь зверю. Очевидно, Йети прошел здесь совсем недавно – они шли буквально по горячим следам!

Лангри-Ша повел Клайва и Сидни через пещеру, объяснив, что так они смогут обойти опасный участок. Охотники на Йети шагали за проводником, пока тот не исчез в полутьме. Через несколько мгновений появились два горящих огонька и раздался громкий рев – из темноты показалось лохматое чудовище! Это был тот самый легендарный Йети...

Чудовище быстро расправилось с охотниками, не оставив им ни единого шанса. Тут из темноты вышел Лангри-Ша. Йети похлопал хитрого проводника по плечу, взвалил на плечи два бездыханных тела и пошел завтракать. Мало кто знал, что Лангри-Ша – проклятый расист, который смертельно ненавидит белых! А еще он любит снежного человека и подкармливает того, чем может. Кстати, чудесный мир науки все еще хочет поймать Йети – попробуйте сорвать банк, только не нанимайте в проводники узкоглазого расиста!