Сюжет Bonanza Falls

Ворум много лет добывал руду на королевской шахте. Он был одним из самых трудолюбивых гномов – попробуй, найди еще одного такого! Ворум настолько любил работать, что иногда пропускал обед, лишь бы добыть еще немного руды. Звуки ударов кайлом были для него музыкой, а шахта едва ли не родным домом.

Рвение Ворума заметили наверху. Сначала трудягу назначили старшим над группой рудокопов. Позже его сделали бригадиром – теперь гному, ставшему примером для остальных, предстояло следить за работой на одном из крупнейших «рукавов» шахты. Ворум зарабатывал огромные деньги! Надо сказать, остальные очень завидовали трудолюбивому коллеге...

На шахте тщательно охраняли каждую пядь. Кругом были люди, следившие за рабочими – в противном случае всю добытую руду просто разворовали бы и дело с концом! На выходе из штольни рабочих тщательно обыскивали. Каждый день местная стража осматривала всех подряд, включая Ворума. Разумеется, тот никогда и мысли не допускал украсть что-нибудь!

И, тем не менее, однажды у него нашли пару самоцветов. Конечно, Ворум ничего не крал! Камешки ему подбросил какой-то сын хромой собаки, который завидовал успешному коллеге сильнее, чем все остальные вместе взятые. Лишь богам известно, как его имя...

Ворума арестовали и посадили в темницу до особого разбирательства. Честно говоря, участь человека, осмелившегося что-то украсть в шахте его величества, могла оказаться крайне незавидной! На допросе Ворум всячески оправдывался, заверяя дознавателей в своей невиновности, однако кто ему поверит – камни же нашли? Вот, теперь и все, уважаемый, попрощайтесь с вашими регалиями, да поскорее собирайтесь на эшафот!

Ворум имел все шансы закончить свою жизнь на виселице или под мечом палача. Но судьба распорядилась по-иному: король приказал открыть еще одну шахту, на которой катастрофически не хватало рабочих рук – вот туда-то и отправили нашего героя на ближайшие двадцать лет. Воруму предстояло махать кайлом по двенадцать часов в сутки, надеясь заслужить себе досрочное прощение.

Залежи драгоценных камней на той самой шахте находились очень глубоко. Несчастным трудягам, которых нелегкая занесла в это проклятое богом место, приходилось вывозить самоцветы на вагонетках. Эх, тащить их было еще тяжелее, чем разбивать породу!

В конце концов Ворум понял, что если так пойдет и дальше, то ему определенно не дожить до конца срока. Он стал думать над тем, как облегчить жизнь себе и всем остальным.

Ворум видел водопады у шахты, когда его привезли вместе с другими рудокопами. Ему в голову сразу пришла мысль о том, как использовать воду в благих целях...

Он придумал целый план, которым поделился с надсмотрщиками, а затем и с начальниками. Местные инженеры изучили предложение арестанта и решили притворить его в жизнь.

Через пару недель в шахте появился сложный механизм, который работал круглы сутки за счет воды. Работа пошла гораздо быстрее! Заключенным стало намного легче. Начальство выразило Воруму глубокую признательность и пообещало замолвить словечко перед королевским судом. А еще ему разрешили ночевать в домике у водопадов – все равно шахту охраняли три кольца вооруженных воинов, готовых стрелять на поражение, поэтому начальники не боялись исчезновения Ворума.

Кстати, вы тоже можете поработать на этой шахте, правда, отнюдь не в качестве заключенного! Когда захотели – пришли, есть дела – ушли, все просто!