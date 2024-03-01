Сюжет Mariachi Afortunado

Роза никак не могла добиться благосклонности Хулио, сколько ни старалась! Она красилась, как богиня, надевала лучшие платья, постоянно заигрывала с ним, но все ее усилия пропадали даром. Казалось, Хулио интересует все, что угодное, кроме самой красивой девушки квартала: текила, гитара, друзья... только не Роза.

Между тем приближался праздник музыки Мариачи. Это особый день, в который многие духи приходят на землю, чтобы насладиться яркими эмоциями и почувствовать особую энергетику. Естественно, время праздника крайне благоприятно для магии.

Отчаявшаяся Роза решила попросить помощи у предков. Ближе к вечеру девушка пошла на кладбище, и призвала духи близких, благо они все ошивались на празднике. Родственники явились ей в виде черепов с горящими глазами. Бабушка Кончита стала спрашивать, хорошо ли кушает любимая внученька, матушка Пердита допытывалась, вышла ли доченька замуж, а отец и дядя просто летали рядом, потому что уже вдохнули слишком много текилы.

Роза попросила их всех заткнуться и рассказала о своей беде. Отец и дядя обозвали Хулио глупцом, едва ворочая языками, а бабушка с мамой предложили приворожить невнимательного мачо, который по какой-то идиотской причине совершенно не замечал их любимую Розу. Они рассказали ей, что нужно делать. В целом, ничего сложного, главное раздобыть фото возлюбленного...

К счастью, Роза давно сделала фотографию Хулио, с которой ложилась спать едва ли не каждую ночь. Оставалось только собрать цветы и изготовить свечу из трав – без них ритуал вообще не имеет смысла! Все необходимое девушка, собиравшаяся войти в амплуа колдуньи, купил в ближайшей лавке.

Потом Роза отправилась на кладбище искать череп. Бабушка сказала ей, что абы какой не подходит! Следует найти именно тот, который принадлежал священнику, удавившемуся на пеньковой веревке в полнолуние. Роза долго ходила по кладбищу, пока не наткнулась на крест с фотографией некоего падре. Священника именно так и сфотографировали – висящим в петле в бледном свете полной луны. Ну и судя по датам, наш мир он покинул как раз в полнолуние. Ниже еще было написано что-то про маленьких мальчиков и какие-то проклятия, но Розе некогда было разбирать всякую малозначительную писанину.

Красавица отыскала могильщика и попросила дать ей лопату за десять песо. Разумеется, тот не стал отказывать даме. Роза вернулась к могиле священника и начала копать. Наконец она добралась до тела и извлекла череп, плюясь и ругаясь самыми грязными словами. Протерев находку о траву, Роза поскорее зарыла могилу, а потом побежала домой. Разумеется, она перекрестилась и попросила прощения у Господа.

И вот, все было готово! Роза начала ритуал: она выложила цветами фото Хулио, поставила череп со свечой на блюдо и зажгла фитиль. Девушка начала читать заклинание ворожбы. Глаза черепа загорелись и тут же погасли. Казалось, рядом присутствует кто-то невидимый, исчезнувший через несколько мгновений.

Роза оставила все как есть, перед тем как уйти спать. Утром, когда она собиралась на работу, в дверь ее дома постучали – на пороге стоял Хулио, сжимая в руках букет роз. Он преподнес ей великолепный подарок и пригласил на свидание. А еще Хулио проводил обомлевшую Розу до работы. Правда, по пути он как-то подозрительно поглядывал на маленьких мальчиков... ну да и черт с ними, главное – любовь!