Сюжет Luxury Club – Vip Room

Это люксовый игровой клуб, в который приходят особые гости. Среди посетителей только состоятельные люди или даже настоящие богачи. Ох, какие здесь ставки! За один спин в рулетке можно выиграть годовой бюджет какой-нибудь страны третьего мира, если повезет. И это далеко не предел!

За столами из красного дерева сидят господа, которых обслуживают первые красавицы города. Игроков бесплатно угощают напитками и сигарами – на выбор представлены самые разные сорта, чтобы удовлетворить желания каждого гостя. В зале посетителей ждут множество азартных развлечений: слоты, кости, рулетки и другие игры, за которым можно почувствовать бурю эмоций.

Конечно, сюда нельзя приходить всем подряд. Двери люксового казино открыты только для «дорогих» гостей в прямом смысле. Это отличное место, в котором от бешенных ставок голова идет кругом...

В люксовом казино есть VIP-комната. Небольшой зал рассчитан на восемь человек, не считая крупье. Впрочем, тут обычно собирается еще меньше игроков. Дело в том, что VIP-комната открыта исключительно для особых гостей. Чем же ее посетители отличаются от остальных?

Ну, во-первых, они сказочно богаты. Поставить для них остров, или шикарный дом, или даже политическое решение (бывает и такое!) – не проблема. Непосвященным людям это все может показаться кощунственным, но для завсегдатаев VIP-комнаты – вполне обычное дело.

Особых гостей обслуживают самые красивые девушки, которые прекрасно исполняют обязанности крупье. Вход в комнату ограничен для большинства посетителей. Эксклюзивное право доступа есть лишь у обладателей специального пропуска, который можно получить у менеджера казино. Обычно эту привилегию предлагают всем гостям, которые в той или иной мере являются особыми. В основном в VIP-комнату приглашают тех посетителей, которые активно играют и делают баснословные ставки. Собственно, других там и не ждут...

Иногда для VIP-гостей проводятся особые турниры. Любителям сыграть по-крупному предоставляется возможность сорвать большой куш и стать обладателем огромного алмаза! Это чистый бриллиант с великолепной огранкой, который впечатлит любого эксперта на Антверпенской бирже, а уж эти люди разбираются в драгоценностях и повидали их немало.

Частенько для VIP-посетителей проводятся лотереи с джекпотом. У самого большого счастливчика есть возможность заполучить несколько огромных бриллиантов. Проклятье, да это целое состояние даже по меркам настоящих толстосумов!

Люксовое казино открыто 24 часа в сутки. Вы всегда можете прийти сюда и испытать удачи за любимыми азартными играми. Вам гарантировано море острых ощущений и реальный шанс заработать большие деньги! К тому же это отличная возможность познакомиться с влиятельным людьми и обзавестись полезными связями, которые помогут в самых разных жизненных ситуациях.

Кстати, у нас тут есть один пропуск в VIP-комнату! Его обронил один нефтяной магнат, который приходит играть в блэкджек каждую пятницу. Разумеется, ему сделали новый пропуск, а этот остался невостребованным. Впрочем, вы можете взять его себе и прямо сейчас заглянуть в VIP-комнату... попробуйте выиграть роскошный особняк или остров где-нибудь в Тихом океане!