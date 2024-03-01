Сюжет Royal Joker: Hold and Win

Король Генрих XXV впал в уныние и не выходил из него почти год. Конечно, государство страдало от этого в первую очередь – теперь вся деятельность правителя свелась к подписанию указов, которые ему приносили советники. Монарх ставил автограф не глядя, словно его вообще не волновали возможные последствия.

Придворные понимали, что если так пойдет и дальше, то страна может оказаться на краю пропасти. Короля нужно было спасать как можно скорее и вытаскивать из бездны черной меланхолии!

Аристократия устроила рыцарский турнир специально для потехи его величества. На него съехались самые лучшие воины, которые хотели помочь королю снова почувствовать вкус к жизни. Турнир был просто великолепен, но Генрих XXV не стал ждать его завершения, а просто встал и удалился, зевая от скуки. Король вернулся в тронный зал, где оставался до самого вечера.

К его величеству приглашали лучших танцовщиц, надеясь пробудить в нем интерес к жизни через женскую красоту. Некоторые девушки впечатляли Генриха XXV и оказывались в его опочивальне, однако вкус к жизни таким образом удавалось вернуть минут на двадцать, максимум на полчаса.

Подданные пробовали возить короля на охоту. Увы, тот так и не смог проявить себя как зверобой или следопыт – повелитель свалился с лошади и не разбил себе голову исключительно божьей милостью. В тот день многие придворные искренне радовались тому, что страна не осталась без короля. Впрочем, находились и такие, которые об этом жалели, правда, тихо и делая вид, будто рады больше всех, как полагается дворцовым «крысам».

Когда Генрих XXV оправился от падения, его повезли на рыбалку. Король умиротворенно сидел с удочкой на берегу озера, которое охраняло тройное оцепление, состоявшее из лучших воинов. Рыбалка продолжалась ровно до того момента, пока его величество не выловил дырявый башмак, принадлежавший какому-то простолюдину. Генрих XXV махнул рукой на неблагодарное развлечение и приказал везти его во дворец.

На следующий день специально для короля устроили скачки. Посреди заезда Его величество взял лук у одного из стрелков и выпустил стрелу в пегую кобылу! Лошадь упала и, сломав шею, мгновенно умерла. Генрих XXV посмеялся как блаженный идиот, а потом отправился во дворец, насвистывая себе под нос. После этого странного поступка даже самые преданные придворные усомнились в душевном здоровье своего повелителя.

Один из советников предложил нанять шута, который, возможно, поможет вернуть королю утраченную бодрость духа, пока тот совсем не рехнулся. На кухне тотчас отыскали прохвоста Анри – тот как обычно ни черта не делал, зато от души развлекал остальных слуг острым языком, рассыпая шутки, словно богач звонкие монеты в праздник Счастливого нищего. Шустрый малый мог найти общий язык хоть с самим чертом!

Советники поговорили с Анри и убедились в его талантах. Дворцовые портные сняли с него мерки и приступили к пошиву костюма. Хитреца, прохвоста и лентяя поставили перед фактом – теперь ему предстоит стать шутом Генриха XXV и лучше бы ему рассмешить короля как следует, если тот не хочет закончить свои дни в каменоломне!

Его величество пришел в восторг от искрометных шуток Анри. Особенно ему понравилось, как тот умеет жонглировать фруктами – король каждый день просил повторять великолепный номер! А еще Генрих XXV наконец пришел в себя! И теперь, перебирая копии подписанных указов, он очень хотел узнать, что за смерд ему их подсунул...