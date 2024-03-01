Diamond Supreme Hold and Win
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Обзор Diamond Supreme Hold and Win

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.71%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Diamond Supreme Hold and Win

Король Генрих никогда не считал денег в казне. Его величество просто брал столько, сколько хотел, и жил на широкую ногу. В конце концов казна опустела, потому что король не задумывался о приумножении богатства.

Запасы золота подошли к своему логическому завершению. Платить жалование советникам, страже и армии пришлось исключительно обещаниями. Тем не менее, Генрих понимал, что долго так продолжаться не может – чего доброго, поданные взбунтуются и скинут короля с трона куда-нибудь в канаву!

Его величество вызвал к себе алхимика Рэгуса и потребовал создать побольше бриллиантов как можно скорее. Правда, Генрих ни черта не понимал в искусстве превращения одних веществ в другие! Алхимик объяснил ему, что сделать это попросту невозможно, но король и слушать не стал... более того, он пообещал казнить Рэгуса, если тот не справится в самое ближайшее время.

Генрих отпустил подданного и приказал не возвращаться к нему без результата. Удрученный алхимик удалился в свою башню. Надеясь на чудо, он все же занялся опытами. Собственно, терять ему было нечего... кроме одной из самых умных голов в королевстве.

Рэгус пробовал превращать в бриллианты самые разные вещества. Наконец дошла очередь до фруктов: лимонов, виноградов, ананасов и прочих садово-огородных культур. Спустя неделю алхимику удалось добиться некоторых результатов – из фруктов получалось золото! В основном, колокола и подковы, однако это было не совсем то, чего требовал Генрих, хотя и за счет этих плодов алхимии тоже можно залатать дыру в королевском бюджете...

Рэгус буквально выходил из себя каждый раз, когда кристаллы, идентичные природным алмазам, распадались под лучами солнца! В конце концов, ему пришлось договориться с королевским магом, чтобы тот создал в лаборатории полную темноту, оставив лишь волшебные звезды, которые обеспечивали бы достаточное освещение.

Алхимик перепробовал десятки реактивов, комбинируя как подсказывала богатая фантазия. В результате ему удалось добиться отвердевания жидких кристаллов, созданных из лимонного, арбузного и виноградного сока. К тому же, они больше не распадались на солнце. Конечно, кто его знает, как материал поведет себя в далеком будущем, например, через пару лет, но пока алхимическая поделка вполне сойдет за природные алмазы, найденные где-нибудь в горных рудниках.

Король вызвал Рэгуса к себе, чтобы узнать, как продвигаются исследования. Как же Генрих обрадовался, когда алхимик показал ему труды рук своих! С тех пор его величество убедился в том, что для поданных нет ничего невозможного – главное почаще пугать их казнью на эшафоте, в петле, под гильотиной или на других орудиях труда, за которыми работает палач.

Король проверил созданные бриллианты на зуб и чуть не лишился челюсти! Алмазы оказались невероятно крепкими. Более того, Генриху даже удалось разрезать витражное стекло в одном из окон своих покоев, вооружившись одним из доставленных камней. Правда, потом пришлось звать мастера и заставить его поскорее сделать новое... разумеется, напугав самой лютой казнью, если тот не справится или будет медлить.

Возможно, вы тоже хотите научиться делать бриллианты высшей пробы из лимонов и апельсинов? Тогда познакомьтесь в Рэгусом прямо сейчас и, возможно, он посвятит вас в одну из самых заветных тайн алхимии!

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