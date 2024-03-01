Сюжет Make Money Rich Edition

Тони был одним из самых богатых людей в Вегасе! Он сидел в своем рабочем кабинете, развалившись в роскошном кресле, и дымил кубинской сигарой, которая стоила около двух тысяч долларов. Настоящий богач мысленно перебирал то, что ему и его ребятам удалось заработать на прошлой неделе.

Конечно, Тони помнил о великолепных часах Фиделя Кастро, которые приобрел за бесценок. Отличная модель: золото, бриллианты, стильный дизайн, сзади выгравирована надпись «Боже, храни Америку», которой известный революционер немного стеснялся – прекрасное приобретение! Разумеется, часы стали частью коллекции Тони. Они ему настолько понравились, что он решил оставить их себе.

Ну и, конечно, нельзя забывать о камне! Том самом огромном алмазе, который Тони подарил Франциск XII – черт возьми, этот подарок вручил ему сам папа римский в день не стяжательства и аскетизма. Тони пригласили как одного из благотворителей, хотя на самом деле ни о каком меценатстве не было и речи – просто надо было как-то отмывать деньги и... в общем, это темная история, и именно тот случай, когда незнание спасает от бессонницы и других проблем!

Тони позвонил своему кузену Эйбу и договорился об алмазе папы, который надо было поскорее пристроить в хорошие руки. Закончив разговор, он снова погрузился в размышления о нажитом непосильным трудом. Надо было придумать, что делать с золотыми слитками!

Тони давно подозревал неладное: уж слишком много стал себе позволять черный Джек, хотя тот платил ему относительно небольшие деньги – парень решил поработать на два фронта, поэтому многие сделки попросту срывались. Наконец, ребятам удалось выяснить, кто сливает информацию. Черный Джек получил по заслугам, а стеллажи, заставленные слитками золота, которые стояли в подвале его особняка, Тони забрал себе. Оставалось только придумать, куда пристроить драгоценные «кирпичики»...

К тому же, надо было разобраться с деньгами с казино и борделей! Разумеется, управляющие присылали только наличку – ни о каком безнале не могло быть и речи! В противном случае у налоговой бы появился определенный интерес к Тони, который числился как владелец маленького магазина сладостей на углу Семнадцатой авеню.

Тони решил позвонить дяде, владевшему маленькой кондитерской фабрикой – кажется, снова пришло время купить пару тортиков за несколько миллионов долларов. Немного рискованно, однако сейчас других выходов нет, а в гараже до сих пор стоит фургон, набитый деньгами...

Пообщавшись с любимым родственником, Тони уладил вопрос. Ей-богу, чего он точно умел, так это делать деньги и вести дела! Нет ничего удивительного в том, что ему удалось стать одним из самых богатых людей в Вегасе, хотя, если верить документам, то герой нашей маленькой истории чуть состоятельнее, чем церковная мышь. Впрочем, это тот самый случай, когда бумажка отчаянно врет, несмотря на юридическую силу.

Вы хотите стать таким же богатым человеком? В таком случае познакомьтесь с Тони поближе, и тогда он наверняка расскажет вам пару секретов, которые помогут добиться успеха и покупать сигары по две тысячи долларов за штуку!