Сюжет Christmas Catch

Санта с содроганием думал о приближающемся празднике, когда ему придется кричать: «Хо-хо-хо, счастливого Рождества!» – и добавлять про себя что-то про «мать» и про «вашу». Да, он, порой, совсем не разделяет восторга, который у большинства людей вызывает особая атмосфера, царящая кругом в один из самых светлых дней. Хотите узнать, почему?

Каждый год Санта развозит подарки тысячам людей по всему миру. Сред них славные дети, добродушные старики, приличные семейные пары, молодежь, раздолбаи, арабы, черные, преступники, террористы, сектанты и прочие «милашки». Каждому подавай чертов рождественский подарок!

Санта приезжает к очередному получателю, вздыхает, матерится и встает в санях, покряхтывая – вот, откуда взялось это «Хо-хо-хо»! Он ищет подарок, потом спрыгивает на крышу дома и лезет в трубу. Спустившись в камин, один из главных героев Рождества оставляет под елкой то, что живущие здесь люди просили целый год. Потом Санта забирается обратно по трубе, запрыгивает в сани, стегает Рудольфа и компанию по хребтине – все, наконец! Теперь следующий дом...

Конечно, Санта делал все очень быстро: во-первых, опыт, во-вторых, особая рождественская магия – за одну ночь ему удавалось посетить миллионы самых разных домов! Правда, уставал он как ломовая лошадь, на которой пахали с рассвета и до самого заката. Когда Санта приезжал домой, олени валились с ног от усталости, а ему самому только и хотелось, что выпить побольше виски, да вырубиться до следующего года.

Перемены были просто необходимы! В конце концов, мистер Клаус уже далеко не мальчик и ему тяжеловато объезжать миллионы домов за ночь. Вот бы люди мучились сами... и тут Санту осенило! Господи, да пускай эти придурки ловят свои подарки – почему бы просто не бросать их в трубу и все! Но что делать, если камин как раз топят? Да, собственно, ничего – это их проблемы! Санта же привез подарок? Конечно, еще бы! А то, что кто-то не смог забрать его из огня – проблемы отдельно взятого индивидуума!

Санта отправился к себе в мастерскую, чтобы попросить эльфов сделать волшебный навигатор, да поточнее. Он собирался отметить на нем все дома и объехать их в праздничную ночь. Естественно, вылезать из саней при этом не пришлось бы – достаточно взять подарок, бросить в трубу и черт с ним, пусть разбираются со своей ерундой!

Потом Санта заглянул на скотный двор, где жили Рудольф и другие олени. Он рассказал рогатым напарникам про идею, посетившую его умудренную сединами голову. Рудольф и компания единогласно одобрили новый способ раздачи подарков! По-крайней мере, им теперь не придется получать вожжами по спине – достаточно постоять несколько секунд, пока Санта кинет подарок в трубу, и потом можно ехать дальше.

Идея понравилась всем, кроме эльфов. На самом деле, им было начихать, потому как в доставке подарков они все равно не участвовали. Эльфы заказывали то, что просят люди, со всего света или делали это сами, благо Санта предоставил своим ушастым помощникам целую мастерскую.

Наверняка вы тоже ждете подарок на Рождество? Тогда будьте готовы поймать его ближе к полуночи! Теперь Санта больше не будет вторгаться в ваше жилище, пока вы спите и видите третий сон. И, если у вас есть камин, то лучше не топите его, а то вообще останетесь без подарка...