Bucks and Doe 10K Ways
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Обзор Bucks and Doe 10K Ways

Количество линий
Количество линий: 10000
RTP
RTP: 96.1%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Bucks and Doe 10K Ways

Кливленд сидел в кресле, пил виски и вспоминал тот случай на охоте, когда судьба выгнала ему на встречу огромного гризли. На мгновение он замер, увидев, как огромная свирепая туша вывалилась из кустов с громким ревом, а потом пальнул навскидку! Пуля попала медведю прямо в голову! Гризли умер мгновенно. Никаких других вариантов тут и быть не могло.

Кливленд понятия не имел, как дотащить огромную тушу до охотничьего домика. Ему пришлось связаться по рации со спасателями и наврать, будто его придавило рухнувшим деревом, из-за чего он повредил ногу и теперь не может идти. В итоге охотника и его трофей доставили как полагается.

Теперь шкура гризли лежала у камина, прямо над которым висели шикарные оленьи рога. Да, Кливленд их просто обожал! Он развесил трофейные рога по всему кабинету: у картины, за которой спрятан сейф, слева от окна, над входной дверью – проклятье, это лучшее, что могли дать людям парнокопытные скоты! Ну, по-крайней мере, так думал Кливленд. Завтра он снова собирался поохотиться в непроходимых лесах Вайоминга, надеясь подстрелить ту саму лань.

Как и любой уважающий себя охотник, Кливленд слышал легенду про волшебное животное с золотыми рогами, которое может исполнить три самых заветных желания. Конечно, сначала лань надо поймать. Иначе на кой черт ей воплощать в реальность мечты какого-то придурка?!

Уже на следующий день Кливленд шел по лесу, держа ружье наготове. Охотник прислушивался к каждому шороху и смотрел во все глаза, надеясь найти оленя с рогами пороскошнее. А в тайне он мечтал о лани, которая работает как джин, правда, всего три раза, но зато без волшебной лампы.

После полудня Кливленд остановился в кустах и обомлел – он смотрел на полянку, где лань щипала траву, сверкая золотыми рогами! Оказывается, это была не просто легенда, а самая что ни на есть правда!

Капая слюнями от радости, охотник прицелился в верхний сустав правого переднего копыта и выстрелил. С такой раной лань не могла никуда уйти, как бы ни хотела. С другой стороны, Кливленд поступил мудро, не став стрелять ей в голову, потому как вряд ли труп способен исполнять желания!

Лань попросила не убивать ее и опустить ружье, которое пугало ее до дрожи в хвосте. Она согласилась исполнить три желания в обмен на свою жизнь. Радостный Кливленд загадал новый дом, миллионы на банковский счет и эксклюзивный роллс-ройс, который был достоин занять место в гараже какого-нибудь мультимиллионера.

Лань исполнила все, о чем просил охотник. Она несколько раз взмахнула золотыми рогами, и ее рана чудесным образом исчезла. Благородное животное сорвалось с места, собираясь умчаться в лес, и тут Кливленд выстрелил! Пуля угодила животному прямо в голову – лань упала, дернув задней ногой, и умерла. Охотник решил разделать тушу прямо здесь. Ну сами посудите, зачем кому-то показывать такое сокровище? А то, не ровен час, еще пристрелят и прикопают где-нибудь под елкой...

Кливленд ничего не мог с собой поделать! Ему были просто необходимы эти великолепные рога. И теперь у него их будет на одни больше. Хотя нет, на двое рогов. Потому что еще одни у него появились примерно с час назад, когда к его супруге пришел любовник, прикидывающийся другом семьи много лет. Пока Кливленд бегает по лесам, женушка обычно развлекается. Так что рогов у нашего охотника гораздо больше, чем он думает...

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