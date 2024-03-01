Buffalo Power: Christmas
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Обзор Buffalo Power: Christmas

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 95.04%
Max Win
Max Win: X1187
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Buffalo Power: Christmas

Огромное стадо буффало шагало домой. Солнце клонилось к закату, и дома бизонов ждал хороший ужин. Один, который был самым любопытным, остановился посмотреть на молнии, бьющие в скалу. Остальные почему-то не обратили внимания на интересное явление – тупые животные, знаете ли, что с них взять...

Между тем молнии исчезли, а скала засветилась особым синим светом. Любопытный буффало решил рассмотреть феномен поближе – кто его знает, возможно, это явление станет началом чего-то большого и нового! Тем более, грядет Рождество – вдруг, это магия, посланная свыше?!

Буффало неторопливо шел к той самой скале. С каждым шагом его цель приближалась, и вот он, наконец, прибыл на месте необычного события. У подножья скалы левитировал светящийся шар. Бизон подошел ближе, собираясь понюхать сгусток энергии и, по возможности, облизать или даже съесть, а чем черт не шутит...

И тут светящийся шар заговорил! Оказалось, бизоний бог спустился с небесных пастбищ, чтобы узнать, как дела у его любимых животных! Судьба уготовала для нашего буффало роль избранного, с которым решил поговорить сам Создатель.

Любопытный бизон стал жаловаться на скучное существование: каждый день, долгие годы, утром он уходил на пастбище, и возвращался обратно вечером – так продолжается до тех пор, пока не придет время превратиться в говядину. Конечно, некоторым удавалось умереть своей смертью, но таких были единицы. Бизоний бог объяснил буффало, что таков путь и ныть совершенно не за чем. Впрочем, он все же решил позволить нашему рогатому другу взглянуть на долю других животных – наступает Рождество, так почему бы и не порадовать унылую скотину разнообразием в жизни, которого ей так хочется?!

Сначала буффало оказался в шкуре койота! Ему безумно захотелось сожрать гниющую падаль, которая лежала неподалеку. Только он сунул морду в гнилое мясо, как раздались выстрелы! Одна пуля пролетела мимо, и тут койот понял – пора бежать, вкуснейший труп нужно оставить до лучших времен! Он успел сделать всего пару шагов, а потом словил пулю в голову, и свет померк.

Буффало открыл глаза, находясь в шкуре пумы. Правда, что-то было определенно не так – ему показалось, будто его телу чего-то не хватает... между тем в трех шагах от нашего «хищника» стоял самец пумы, который плотоядно облизывался. А дальше началось такое! В общем, у «самки» глаза на лоб полезли. Хорошо, что буффало находился не в своем теле, а не то в стадо можно было бы вообще не возвращаться... и вообще лучше прыгнуть на дно Большого каньона.

Затем буффало перенесло в тело орла. Он смотрел на мир с высоты птичьего полета и удивлялся, насколько красива привычная действительность. Правда, вскоре его засосало в турбину пролетавшего мимо самолета, где ему настал конец.

Следующим был гризли! Сначала буффало даже нравилось гулять по лесу и пугать всех одним своим видом. Но, позже, пришло время залезать в берлогу на полгода. Первый месяц буффало кое-как выдержал, посасывая лапу, а потом начал выть на луну, и милосердный бизоний бог вернул его обратно. Тем более, «медведь» начал потихоньку сходить с ума и пытался перегрызть себе вены...

Итак, буффало снова оказался в своем теле! Только сейчас до него дошло, что доля обычного бизона – совсем не так уж и плоха. Он радостно побежал домой, вознося хвалы создателю за то, что тот сделал его буффало, а не гризли, орлом, койотом или, упаси Всевышний, самкой пумы.

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