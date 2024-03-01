Сюжет Wishes

В мире существуют тысячи джинов. Волшебные создания обречены исполнять желания людей, однако большинство из них используют свое бремя во вред человечеству. Впрочем, некоторые джины, наоборот, готовы всячески помогать людям, если, конечно, их об этом попросят. Например, Джени – настоящая милашка!

В свободное время она отдыхала, сидя в своей лампе и развлекая себя всякими женскими вещами, навроде журналов или сериалов о несчастной любви. Иногда Джени выходила прогуляться в мире людей. Услышав людские мольбы, она тут же спешила на помощь. Люди получали просимое и благодарили красавицу, которая одаривала их обворожительной улыбкой, перед тем как уйти дальше.

Джени выполняла все желания без вреда для людей. Если кто-то пожелает избавить близкого от гноящейся раны на руке, то джин обязан исполнить просьбу, но при этом имеет полное право сделать какой-нибудь неприятный сюрприз. Например, лишить больного конечности! Ну от раны же он все равно избавится, правда?

Люди прекрасно знали о шалостях джинов и не спешили прибегать к их помощи. Но Джени – совсем другое дело! Красавица творила добро кругом и всюду. А еще она носила с собой немного пчелиного воска, чтобы заткнуть уши, если желание будет направлено кому-то во вред. Сначала джин должен услышать просьбу, и только потом рваться исполнять ее изо всех сил. Ну, а если он не слышал желание, то и беспокоиться не о чем, как считала Джени, затыкая уши на очередную просьбу убить соседа, который посмел украсть ишака, или сгноить любовницу, строящую глазки мужу, или сделать еще какое-нибудь зло.

Слава о красавице, помогающей людям, бежала впереди нее. Люди встречали Джени с распростертыми объятиями, благословляя еще до того, как она исполнит желание.

Тысячи благодарностей летели к небу. Верховный джин долго не мог понять, что происходит! Тысячи лет его собратья летали по земле, но никто и никогда не благодарил их так много! Между тем о славе Джени стало известно остальным джинам. Завистники отыскали ее, взяли за волосы и отвели во дворец к своему повелителю. Верховный джин пришел в ярость, когда узнал, что Джени только помогает людям, а не портит жизнь по мере возможностей.

Сначала повелитель хотел казнить ее, но из этой затеи ничего не вышло. Ну что ж поделать, если джины бессмертны! И тогда он лишил отправить ее на самый дальний берег океана в вечное заточение. Джени была обречена жить в пустом храме. У нее осталось только одно развлечение – смотреть на волны, бьющиеся о прибрежные скалы. Конечно, журналы и сериалы оказались под запретом. Правда, Джени надеялась, что через тысячу лет примерного поведения ей хотя бы разрешат смотреть телевизор.

Люди ждали, когда несчастная узница снова появится, но увы, магические силы удерживают ее в забытом храме. Теперь по земле летают только злые джины – прежде чем обращаться к ним, стоит подумать раза два, не меньше!

Может быть, у вас есть сокровенные желания, которые сложно исполнить силами обычного человека? Тогда мы покажем вам дорогу к тому храму на далеком побережье, в котором томиться Джени. Конечно, она больше не может прийти к людям, но никто не запрещает вам навестить ее, правда? Просто расскажите ей о своей желании, и оно обязательно сбудется!