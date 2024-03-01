Raven Rising
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Обзор Raven Rising

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.07%
Max Win
Max Win: X6804
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Raven Rising

Торн, Фиорд и Хильда странствовали по склонам севера в поисках приключений. Отважная троица исходила горы вдоль и поперек, исследовав каждую пещеру. Странникам довелось сражаться с йети, нежитью, ледяными драконами, враждебными племенами, дикими зверями и другими врагами, о которых можно слагать легенды.

И вот Торн, Фиорд и Хильда прибыли в далекий городок, находящийся у подножия западных гор. Местные жители пожаловались им на мага, живущего в пещере, который вынуждает добрых людей приносить ему кровавые жертвы. И они не могут отказаться – иначе злодей уничтожит весь город! В прошлый раз старейшины послали мага к черту, однако тот никуда не пошел и остался в своей пещере. На следующий день по городу пролетел мор, от которого умер каждый третий житель: мужчины, женщины, дети – жертв было просто не сосчитать! Никто не решился хоронить чумных. Зараженные тела просто сожгли на площади. Ну а потом старейшины пошли к магу на поклон выпрашивать прощение. С тех пор вопрос о прекращении кровавых жертв больше никогда не поднимали...

Искатели приключений расспросили, где находится пещера. Торну, Фиорду и Хильде очень хотелось взглянуть на мага, который умудрялся держать в страхе целый город. На самом деле, они намеревались в очередной раз победить зло, мешающее людям жить и вынуждающее их совершать ужасные преступления.

Троица отправилась в горы, следуя указаниям старейшин. Вскоре им удалось найти пещеру, из которой исходила мощная энергия тьмы. Торн и остальные сразу догадались – похоже сейчас предстоит иметь дело с некромантом! Впрочем, им не раз уже приходилось ставить на место зазнавшихся повелителей нежити, которые портили жизнь добрым людям.

Воины вошли в пещеру, держа оружие наготове. Мага не пришлось искать долго – им оказался могущественный лич, колдовавший посреди большого зала в окружении скелетов и зомби, охранявших своего хозяина. Почуяв людей, нежить бросилась в атаку, и завязалась битва!

Лич поднимал новых слуг, но славные воители тут же отправляли их обратно в загробный мир. Наконец они добрались до мага и убили его, однако лич перед смертью успел проклясть Фиорда – отважный викинг превратился в ворона! Торн взял отрубленную голову и приказала Хильде убираться из пещеры, пока не случилось еще чего-нибудь плохого.

Искатели приключений вернулись с трофеем. Отцы города наградили избавителей по-королевски и посочувствовали, выразив соболезнования о потерянном товарище. Впрочем, ворон по-прежнему оставался с друзьями – он сидел на плече у Хильды и, казалось, не собирался улетать.

На следующий день Торн и Хильда снова отправились на поиски приключений. Во сне Фиорд, будучи человеком, указал им путь в Асгард, чтобы они могли прийти к Одину и просить у него награду, ведь отец всех богов благоволит хорошим воинам! К тому же им стоило заглянуть и к Фрее – Фиорду до смерти хотелось заполучить блестящее ожерелье богини любви, и, находясь в облике черной птицы, он вполне мог его своровать.

Вы хотите отправиться в путь вместе Торном, Хильдой и вороном? Тогда собирайтесь прямо сейчас и окунитесь в мир удивительных приключений! А заодно и заработайте на этом – кто сказал, что отважные воины должны прозябать в бедности? Ничего подобного!

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