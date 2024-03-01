Сюжет Goat Getter

Жил-был одинокий старичок, который завел козла. Кто его знает, зачем старый дурень приобрел себе эту животину! Лучше бы завел собаку, которая могла стать настоящим другом! Или кота. Приятно погладить пушистого любимца, громко мурлыкающего от удовольствия. А еще с ним можно поиграть! Но нет, старик решил завести козла, что бы там им не двигало.

Каждый день дед кормил рогатого любимца, гладил за ушком и иногда отпускал погулять. Козел оказался на редкость умным созданием! Сначала он выучился читать, разглядывая хозяйские газеты, потом решил помочь старику вести хозяйство в меру своих сил и возможностей. Правда, дел в доме у деда было немного: всего-то двор с небольшим садиком, да кухня – он и сам прекрасно справлялся!

Козел решил не путаться под ногами. Он отправился прогуляться в лес и поискать грибов. Как ни странно, ему удалось насобирать целую корзину! Старичок был очень доволен успехами козла. На ужин хозяин пожарил свежих грибов и не забыл угостить рогатого друга.

Козел продолжал походы в лес. Каждый день он приносил что-нибудь: вещи, которые потеряли грибники, деньги, алкоголь, ягоды и ландыши. Цветы старика особо не интересовали, но козлу очень нравились. В какой-то момент хозяин подумал, уж не из «этих» ли его любимый рогоносец?! Но потом махнул рукой, дескать, какое его собственно дело! Тем более, все остальные дары леса, которые приносил козел, его очень даже устраивали.

Слухи о чрезвычайно умном животном разнеслись по всей деревне. Местные ходили посмотреть на чудесную скотину, от которой было три вагона пользы – многие очень завидовали старичку! Еще бы, часто от детей и внуков толку оказывается куда меньше, чем от таких вот питомцев...

Слухи о рогатом гении дошли до ближайшего отделения «Грин Пис». Разумеется, защитники природы захотели реквизировать чудо-животное под любым предлогом. Приехала комиссия и лично убедилась, что козел, если не гений, то уж точно не глупее многих людей. Эксперты быстренько составили фиктивный акт, в котором свидетели, нанятые за бутылку водки, подтвердили факт жестокого обращения с животным.

«Гринписовцы» попытались забрать козла, но старик ни в какую не хотел отдавать своего друга! Обругав экспертов проклятыми скотоложцами, дед вооружился лопатой и прогнал их туда, откуда пришли. А козел на прощание боднул одного прямо в зад.

Конечно, поползновения «гринписовцев» продолжились. Следующей ночью в сарай пробрались двое и попытались увести козла, однако тот блеял так громко, что старик проснулся. Один из воров умудрился сбежать, а второй хорошенько получил лопатой по башке!

Вор упал замертво. Старичок и козел закопали его в саду, чтобы к ним не было лишних вопросов. На могиле вора дед засадил целую клумбу, на которую из кухонного окна открывался отличный вид.

Больше парни из «Грин Пис» не беспокоили старика. Видимо, до них дошло, что даже самый умный козел не стоит их собственных жизней.

Старичок и его рогатый друг продолжали жить тихой спокойной жизнью. В один прекрасный день козел отыскал в лесу кристальную шахту и начал таскать драгоценные камни домой. Хозяин складывал алмазы в сундуки, которых скоро накопилось очень много! Может, попробуете «раздобыть» один? В самом деле, зачем старому так много алмазов! Только смотрите, не попадитесь, а то рядом с клумбой, которую видно из окна на кухне, может появиться еще одна...