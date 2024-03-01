Сюжет Pick’em Fruits

В казино у Роджера собирались самые богатые люди города. Среди них были бизнесмены, адвокаты, банкиры, политики и прочие сливки общества. Имена их слишком известные, чтобы упоминать вот так в открытую и не бояться самых разных последствий!

В казино имелись развлечения для всех: рулетка, покеры, автоматы, блэкджек, кости и многое другое. Одним словом – играй до не хочу! И в один прекрасный день гости и вправду расхотели. Конечно, они не остыли к азартным играм, просто тот арсенал, который был у Роджера, порядком достал всех посетителей. Они хотели чего-то нового, острых ощущений!

Естественно, отток клиентов Роджера не устраивал. Хозяин казино начал ломать голову над тем, как удовлетворить потребности гостей в новизне и остроте. Ничего умнее он не придумал, чем новый аппарат, работающий по тому же принципу, что и старая добрая игра в наперстки.

На ленте появлялось пять коробок. В некоторых из них лежали фрукты, за которые полагался выигрыш. Пустые коробки не давали игроку ничего. Стоимость каждой новой ленты можно было определить на свое усмотрение, однако все знали со слов Роджера, что чем дороже запуск аппарата, тем больше шансов найти в очередной коробке фрукты или ягоды.

Оставалось только решить проблему с остротой ощущений. Надо сказать, это было непросто! Мешки с деньгами, которые приходили играть к Роджеру, попробовали в нашей грешной жизни абсолютно все. Удивить этих ребят было той еще задачкой...

Впрочем, Роджер не был бы владельцем элитарного казино, если б не умел находить выход в нестандартных ситуациях. Он отдал своим спецам распоряжение модернизировать аппарат – после того как механики закончили работу, в ящиках начала появляться... взрывчатка! Разумеется, с некоторой вероятностью.

Игрок нажимал кнопку, выбранная коробка открывалась и там лежало немножечко тротила. Правда, количество взрывчатого вещества пришлось значительно уменьшить после того случая, когда одному известному адвокату оторвало голову! Вероятно, перед смертью он насладился острыми ощущениями по-полной, как и люди, стоявшие рядом. Конечно, Роджер оплатил всем чистку костюмов, компенсировал моральный ущерб бесплатными спинами и принес глубочайшие извинения семье покойного. Хотя женушка того адвоката не сильно-то убивалась, все равно брак был по расчету – взрыв лишь помог ей быстрее получить то, что она хотела от «любимого» супруга больше всего на свете.

Так бомба превратилась в обычную «хлопушку». Взрывчатка, безусловно, шокировала игрока и способствовала появлению копоти на лице, но и только-то. Роджер прекрасно понимал, что если у него тут передохнет половина городской мэрии, то ничем хорошим это не кончится, и догадывался, кого сделают крайним, когда начнутся большие разборки. Поэтому пусть будет безопасную хлопушку в итоге заменили на черный крест.

В казино Роджера собираются только сильные мира сего, у которых есть специальный пропуск. Если вы из них, то можете войти через парадный вход с гордо поднятой головой. Иначе лучше провернуть тот же самый маневр, но уже через заднюю дверь – просто заходите, проходите в зал с каменным лицом, будто вы успешный банкир, и начинайте играть. Пусть вам попадаются только фрукты, да подороже!