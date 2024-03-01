Сюжет Million 777 Hot

На углу Эйб-стрит много лет работает магазин фруктов. Внутри вас встретят вежливые продавцы, однако вы все равно обругаете их с некоторой вероятностью, несмотря на добродушные улыбки, когда увидите, какие тут цены! Честно говоря, это просто издевательство над здравым смыслом...

Никто не покупает здесь фрукты, ни одна живая душа! Конечно, иногда бывают исключения, и какой-нибудь сумасшедший здесь отоварится. Но даже сами продавцы назовут этого несчастного полным идиотом. Разумеется, за глаза, а в лицо ему сунут лишь великолепную улыбку и произнесут теплые слова на прощание.

Почему странный магазин с конскими ценами успешно работает много лет подряд? Да все просто – под ним находится подпольное казино! Правда, попасть туда может далеко не каждый.

Спустившись вниз, на склад, вы упретесь носом в дверь, у которой стоят сотрудники магазина. С той стороны послышится стук, звук работающих инструментов и прочий шум, указывающий на то, что там проводятся технические работы. Собственно, вас об этом предупредят и категорически запретят входить внутрь, потому что там сейчас «сантехники и сварщики орудуют во всю». Честно говоря, мало кто захочет войти – может у кого-то есть желание облиться дерьмом из канализации или ослепнуть от искр? Нет? Вот, то-то же.

Туда пускают лишь тех, кто знает пароль. Следует произнести тайные слова, и сотрудники магазина любезно пропустят вас за дверь. Мнимые сантехники и сварщики прекратят изображать видимость работы, если вы снова назовете пароль. Вам кивнут и любезно пропустят за следующую дверь. Дальше будет еще один пост охраны – двое ребят в костюмах вооружены и опасны. Кстати, продавцы тоже, потому как на самом деле из них такие же сотрудники супермаркета, как из копов балерины.

Миновав последний пост охраны, вы попадете в игорный клуб, который известен среди любителей азартных развлечений под названием «Горячий миллион». Каждый день сюда приходят состоятельные люди, которые знают пароль, как свои пять пальцев. Среди них можно встретить политиков, бизнесменов, телеведущих и даже начальника полиции нашего славного города. Известные люди прекрасно знакомы между собой – все знают, кто есть кто, и не задают лишних вопросов.

Гостей обслуживают опытные крупье. По залу снуют официантки, которые всегда готовы подать сигару или выпивку. Все маленькие радости – за счет заведения! Тем более, ставки здесь такие, что окупаются вообще любые удовольствия. А уж вино, из погреба какого-нибудь благородного идальго, или сигара, которую скатала своими ручками кубинская принцесса – так это вообще мелочи.

В «Горячем миллионе» найдутся развлечения на любой вкус! Любите рулетку, покер, кости, может, вообще ваш выбор номер один – однорукие бандиты? Тогда вам определенно стоит заглянуть в «Горячий миллион»!

Иногда в этом казино проводятся турниры. У счастливчиков, которых Фортуна любит больше других, есть шансы выиграть целый чемодан золотых слитков или большущий алмаз. Победителям гарантирована безопасность и отсутствие проблем с налоговой инспекцией, тем более, сам начальник этой замечательной службы частенько заглядывает в «Горячий миллион», чтобы поиграть. Кстати, мы тоже знаем пароль! Хотите проведем вас мимо охраны? Тогда вперед, добро пожаловать в «Горячий миллион»!