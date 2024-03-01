Сюжет Pine of Plinko

В этом мире не было ничего, кроме гигантских сосен, упиравшихся своими верхушками в самое небо. Никто не знал, где находилась земля, да и есть ли она вообще – казалось, будто стволы деревьев росли из туманной бездны. Тысячи лет назад здесь поселились гномы, протянувшие между соснами подвесные мосты. В огромных шишках бородатые карлики сделали дома.

Согласно преданию, гномы попали в мир сосен с помощью магии, или их занесло ветром – автор священных строк сомневался, однако всех устраивали обе версии. Карлики предпочитали не думать о делах минувших дней. Обитатели гигантских сосен просто жили, собирали семечки, варили из них хвойное пиво и любили своих жен так, что порой даже деревья дрожали.

В одной из шишек жил хранитель Плинко, державший у себя дома механизм, превращающий семена в золото. Никто точно не понимал, как он работает, однако ни один карлик не сомневался в полезности хитроумного устройства. Более того, в миру ходило пророчество о том, что однажды сосны упадут, и тогда все окажутся в наземном мире, где без денег вообще никуда! Счастливы будут те, кто имеет золото, а удел остальных – повеситься на березе и сгинуть без следа.

Хранитель Плинко перерабатывал семена сосны каждый день. Он оставлял часть золота себе в качестве награды, а остальное отдавал собрату, обратившемуся к нему за помощью. Так шли дни, недели, года, и Плинко рассчитывал исполнять долг хранителя до самой пенсии.

Однажды наш герой отправился в путешествие, собираясь посетить удаленные уголки мира сосен, шишек и подвесных мостиков. Плинко уходил все дальше от родного дома, собираясь вернуться лишь в воскресенье вечером. Хранитель долго шел от одного дерева к другому с молотом на перевес, пробираясь по висящим мостам. Он решил взять с собой оружие, а то кто его знает – в дальнем путешествии может случиться всякое!

Плинко шел вперед, насвистывая песенку, пока не увидел огромного монстра! Судя по страницам предания, которые ему доводилось читать, это была сорока! Птица раскладывала блестящие камешки на ветви, словно разглядывала и любовалась. Конечно, это чудовище следовало как можно скорее изгнать из мира сосен.

Плинко побежал к сороке, издав боевой клич и размахивая молотом. Повернув голову боком, «чудовище» смотрело на него одним глазом, не понимая, что, собственно, происходит и откуда взялся этот бородатый кретин?! Правда, сорока не успела развить эту мысль настолько, насколько могла бы – Плинко врезал ей прямо по голове! Пошатнувшись, птица упала с ветки и полетела в туманную бездну... отважный победитель чудовищ плюнул ей вдогонку и потянулся к драгоценным камням. Каково же было удивление хранителя, когда он разглядел маленькие улыбающиеся шишки, на которых были надеты шапки из сапфиров, аметиста и бирюзы, которые слабо поблескивали под лучами солнца, едва пробивавшегося сквозь густые лапы сосен!

Плинко прихватил находки себе домой. Он немедленно отправился обратно, чрезвычайно гордый и победой над крылатым чудовищем, и невероятно довольный своей добычей. Возможно, вы тоже хотите разжиться драгоценностями, золотом или хотя бы лишними деньгами? Тогда добро пожаловать в мир огромных сосен, шишек и гномов – начните ваше путешествие прямо сейчас!