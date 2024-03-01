Сюжет Rise of the Mighty Gods

Война богов и титанов закончилась. Олимпийцы успешно свергли Крона и разбили его армию. Боги отправили титанов в глубины Тартара, чтобы те страдали от страшных мук ближайшую вечность.

Боги облюбовали гору Олимп, показавшуюся им самым подходящим местом для жизни! Во-первых, отсюда открывался великолепный вид. Во-вторых, почти весь мир был как на ладони. В-третьих, вершина Олимпа находилась так высоко, что сюда не смог бы добраться ни один смертный.

С помощью магии боги создали дворцы и святилища. Пустынная вершина огромной горы превратилась в небольшой город, построенный специально для властелинов мира. Началась новая эра могущества богов, которые повелевали всеми и вся.

Позже властелины мира начали делить сферы влияния. Зевс назначил себя верховным богом, не спрашивая разрешения у остальных. Впрочем, его братья и сестры прекрасно помнили, как Громовержец сразил Крона, и как один мог противостоять десятку титанов. Боги приняли волю Зевса, хотя некоторые тихо ворчали, например, Аид и Арес, которым тоже хотелось получить кусочек пирога, да побольше.

Посейдона назначили богом водной стихии. Океаны, моря, реки и даже лужи полностью принадлежали могучему брату Громовержца. Создания, обитающие в воде, должны были беспрекословно подчиняться своему повелителю. По сути, Посейдон стал для них первым богом, потому как Зевсу вообще не было никакого дела до жизни русалок, рыбок и планктона.

Аиду достался подземный мир. Конечно, состоял он преимущественно из душ умерших и самых разных чудовищ, однако Зевс им интересовался еще меньше, чем водной стихией. Фактически Аид стал полноправным владыкой мира мертвых. Он быстро привык к мраку, тлену и вкусу абсолютной власти. Пожалуй, Аид был единственным богом, который мог дразнить Зевса, показывая ему язык, и не бояться получить хорошенький заряд молнии в одно место!

Зевс предложил Гере место рядом с собой. Величественная, эффектная и властная дама казалась вполне годной на роль супруги повелителя мира. Брак заключался по расчету: Громовержец не особенно любил свою жену, которая была для него лишь эффектным дополнением к имиджу и не более, а Гера постоянно плела козни за спиной у своего благоверного. Однажды она даже участвовала в заговоре против Зевса вместе с Аполлоном, Посейдоном и другими умниками, но это уже совсем другая история, произошедшая гораздо позже восхождения богов на Олимп.

Остальные боги тоже стали повелевать определенными сферами, в которых они заменяли Громовержца или и вовсе олицетворяли собой абсолютную власть. Аполлон стал богом изящных искусств, Дионис – вина и виноделия, Гефест – кузнечного ремесла и т. д. и т. п. С того момента, когда олимпийцы начали править миром, началась история Древней Греции или как ее еще называли Эллады. О временах царствования богов сложено множество мифов и легенд, в котором властелины всей земли выступают как самые могущественные создания.

Говорят, любой отчаянный человек может попасть в те далекие времена, когда Зевс и компания жили на Олимпе. Иногда они даже спускались к смертным. Возможно, вам тоже повезет встретить кого-нибудь из древних богов, ну или просто выиграть кругленькую сумму, что тоже весьма неплохо!