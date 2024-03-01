Сюжет True Kult

Брайан сидел в придорожном кафе и пил горячий чай с пончиками. Дождь, барабанивший по стеклу, явно говорил о том, что сейчас не стоит выходить наружу. Черноволосый парень с лицом добродушного дебила ничем не выделялся среди остальных посетителей заведения. Тем не менее, мужчина, носивший большие круглые очки в тонкой оправе, подсел именно к нему – это был Том. Честно говоря, он оказался веселым парнем, который легко поддерживал разговор на любую тему. Поначалу Брайан подумал, что его новый знакомый из «этих», которые принимают гостей на заднем дворе и ходят развлекаться в «Голубую устрицу». К счастью, Том просто хотел переждать проклятый дождь, а самый надежный способ убить время – просто побеседовать с кем-нибудь подходящим.

Они разговорились. Брайан узнал, что его знакомый принадлежит к Истинному культу. Якобы, это небольшое общество, которое поклоняется могущественной силе, исполняющей любые желания. Пока Том рассказывал об этом культе, Брайн почему-то вспомнил пожар на ферме в пригороде, в котором погиб неизвестный мужчина. Полицейские обнаружили у него на лбу вырезанный символ. Сначала все думали, что это пьяный конюх Смитти, но когда тот пожаловал на ферму и начал благодарить всех богов за свой алкоголизм, который помог ему не выйти на работу в тот злополучный день... в общем, полиция оказалась в тупике. Опознать жертву пожара было невозможно.

Брайан отмахнулся от воспоминаний как раз тогда, когда Том вдруг предложил ему примкнуть к их маленькому сообществу. Как выяснилось, для ритуала нужно пять человек, а один из членов культа недавно погиб – попал в аварию и все, с концами! Сначала Брайан отказался, но потом подумал, а почему бы и нет? Конечно, всякие ритуалы – театр и не более, любой здравомыслящий человек прекрасно об этом знает. Зато потом можно будет рассказать друзьям и вместе посмеяться над компашкой придурков! Кроме того, там может быть весело. Вот, у сатанистов же бывают оргии, правильно? Поклоняться Люциферу, конечно, не обязательно, но почему бы не поразвлечься...

Дождь закончился. Брайан и Том разошлись, договорившись о встрече. В назначенный день они приехала в охотничий домик. Ритуал собирались провести в лесу за городом. Том рассказал о том, что каждый член культа может просить темного повелителя о чем угодно, в том числе и Брайан.

Кроме них, в домике присутствовали еще трое: пара преклонного возраста, казавшаяся немного безумной, и слепая ведьма, носившая повязку на глазах. Компания вышла на улицу и направилась в лес. Дорога к святилищу заняла минут десять.

Том предупредил Брайана о необходимости пройти обряд посвящения, который, впрочем, был прост как монета в десять центов: ему нарисуют на лбу особый крест и угостят вином. Перед тем как начать ритуал, все разделись донага. В руках у старика появились две чаши: из одной доносился приятный винный запах, а во второй тихонько смердела красная смесь непонятного происхождения. Брайану нарисовали крест, и дали глотнуть. Не прошло и минуты, как он упал, сраженный крепким сном.

Остальные начали готовиться к ритуалу. Собственно, пятый человек был не особенно и нужен, по-крайней мере, не весь. Достаточно было только головы. А тело можно прикопать где-нибудь в кустах и все – никаких свидетелей...