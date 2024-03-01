Animal Instinct
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Обзор Animal Instinct

Количество линий
Количество линий: 40
RTP
RTP: 95.51%
Max Win
Max Win: X7553
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Animal Instinct

Люди всегда были готовы на многое ради шкуры желтого леопарда, которая стоила кучу денег! Пойти вдвоем в саванну и перестрелять целую стаю животных, спрятавшись подальше? Не проблема! Потратиться на услуги хороших охотников, чтобы в рабочем кабинете появился шикарный ковер? Конечно! Желтых леопардов отстреливали десятилетиями ради ценной шкуры. И вот однажды остался последний представитель этого прекрасного вида, который хотел продолжить род и пытался найти себе пару.

За неимением самки, самцу желтого леопарда пришлось выбирать себе партнера среди остальных животных. Поначалу он хотел пойти к людям и как следует отомстить за свой вид, однако вовремя одумался, понимая, что в мире двуногих его ждет разве что пуля и место у камина или уютное местечко в коллекции чучел диких животных.

Желтый леопард долго-долго шел по саванне, надеясь найти кого-нибудь подходящего. На пути ему повстречалась самка буйвола, которая что-то жевала и смотрела на него унылыми водянистыми глазами, выражавшими всю суть ее однообразной жизни. Хищник осмотрел парнокопытную принцессу со всех сторон и пошел дальше – она, очевидно, не подходила на роль партнера по брачными игрищам! К тому же, самка буйвола оказалась весьма высокой и… в общем, по техническим причинам у них все равно ничего бы не вышло – попробуй, пристройся там…

Потом желтый леопард встретил самку носорога. Он обошел ее со всех сторон и чуть было не получил рогом в бок! Хищник искренне возмутился и зарычал, но тут ему пришлось ретироваться, когда рассерженная дама окончательно рассвирепела! Ей, видите ли, не понравилось, что какой-то клыкастый тип разглядывает ее, как какую-нибудь вещь! Ну а леопард все равно понимал, что эта еще хуже буйвола, поэтому особенно и не настаивал на продолжении знакомства.

Слониху наш герой обошел сразу же, делая вид, будто вообще идет мимо без особого интереса. Тем более, ее самец, который стоял рядом и поливал себя водой из ручья, заподозрил неладное, увидев в кошачьих глазах искорку похоти.

Леопард обратился ко льву, надеясь получить одну из его самок по-братски. В принципе, они не слишком отличаются от его бывших подруг, и, возможно, все получится! Увы, лев отказался признавать в леопарде брата и послал того на все четыре стороны.

Не зная, кому подарить свое либидо, пятнистый зверь пытался втереться в доверие даже к стае жирафов, однако быстро осознал, насколько эта затея бесперспективна. К тому же самцы пригрозили затоптать его не раздумывая, если заметят поползновения ко своим вторым половинкам…

Желтый леопард продолжал поиски, которые, казалось, обречены на провал. Вдруг из-за крутого холма показалась раскрашенная физиономия двуного, который к тому же нацепил ритуальную маску. Человек сунул в рот трубочку с отравленным дротиком и плюнул!

Маленькая стрела попала желтому леопарду прямо в бок! Хищник зарычал и завалился на бок, чувствуя, как смертельный яд растекается по всему телу. Не прошло и минуты, как леопард встретился со своими предками, а двуногий кивнул товарищам, прятавшимся за холмом, и они побежали разделывать пятнистую тушу. Все, классных шкур больше нет – проклятый пигмей со товарищи забрали последнюю!

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