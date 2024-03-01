Сюжет Fishing Reels Unlocked

Фредди частенько выходил в море и ловил рыбу. Иногда судьба дарила ему такой улов, от которого сети трещали по швам! А бывало и так, что Фредди возвращался домой ни с чем, если не считать дырявого ботинка или калош, оказавшихся в море непонятно, каким образом.

Однажды судьба решила побаловать Фредди. Охотник за дарами моря закинул сети и вытащил... черт возьми, золотую рыбку! Добыча попросила отпустить ее, а взамен обещала исполнить три любых желания.

Фредди не поверил. Он загадал три желания и рассмеялся: сапоги, комбинезон и удочку из чистого золота; только его скептицизм оказался неуместным – рыбка исполнила все, что тот попросил! У Фредди отвисла челюсть... правда, свои желания он израсходовал, поэтому, будучи честным человеком, отпустил свою добычу.

Рыбак вернулся домой. Там его ждала старуха-жена, давно превратившаяся в настоящую мегеру. Фредди и рад был бы развестись с ней божьей милостью, да только отдавать солидную часть совместно нажитого имущества ему совсем не хотелось. Так, чего доброго, можно переехать жить на баркас или вообще стать бомжом!

Увидев золото, которое Фредди притащил домой, его престарелая женушка потеряла дар речи. Обычно старуха начинала пилить супруга, но сейчас ей было не до любимой привычки. Мегера отобрала у мужа все, что сделала рыбка. Припрятав золото, жена заставила Фредди открыть сезон охоты на волшебницу с жабрами. Заодно она составила целый список желаний, которые той следовало выполнить.

Фредди ознакомился с бумаженцией, исписанной куриным почерком. Старуха хотела всего и сразу! Жена Фредди мечтала обновить гардероб, обзавестись новыми домом, сделать серию операций по омоложению и в конце еще добавила возмутительную просьбу о восстановлении мужской силы любимого мужа.

На следующий день Фредди планировал отдохнуть, но жена прогнала его в море чуть ли не пинками. Ей, видите ли, очень хотелось начать новую жизнь! А ее мужу давно мечтал найти новую жену, да только что это меняло...

И вот вместо газетки, телевизора и стаканчика бренди ближе к вечеру Фредди снова плыл на своем баркасе черт знает куда. Ну, то есть, примерно в то место, где ему довелось поймать золотую рыбку. Он подготовил наживку, закинул удочку, выругался и стал ждать, надеясь, что добыча не подведет и снова вцепится челюстями в червя, нанизанного на крючок.

К счастью, ему опять повезло! А, может быть, золотая рыбка была оскорблена интеллектом, раз снова попалась в столь незатейливую ловушку. В любом случае Фредди снова вытащил ее на палубу своего баркаса и показал список опостылевшей женушки.

Золотая рыбка ознакомилась с пожеланиями. Почесав голову плавником, она предложила хитрый маневр: сделать Фредди новую жену и исполнить последнее желание предыдущей, если нужно, разумеется. Рыбак радостно закивал, мол, как же я сам не додумался! Волшебница пообещала исполнить все в лучшем виде и тут же была отпущена в море.

Вернувшись домой, Фредди увидел вместо чертовой старухи молодую красавицу, прыгнувшую ему на шею. А той самой жены, от которой он мечтал избавиться много лет, и след простыл, словно ее никогда не существовало! С силой ниже пояса у Фредди все стал... в смысле, оно и так было окей, поэтому он развлекался с молодой супругой всю ночь. Попробуйте и вы поймать золотую рыбку – вдруг вам повезет!