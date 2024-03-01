Сюжет Dragon’s Breath

Роланд Толстобрюхий провел свое детство в замке Скалистое гнездо, возле которого жили виверны. Будучи ребенком, он любил смотреть на крылатых хищников, боявшихся подлетать слишком близко. Виверны прекрасно знали, что стоит приблизиться на расстояние выстрела из баллисты, и стальная смерть прилетит незамедлительно!

Прошли годы. Роланд Толстобрюхий стал рыцарем и даже успел побывать на войне с соседями, претендующими на северные провинции королевства. Когда доблестный воин вернулся домой, то обнаружил, что замок Скалистое гнездо пришел в упадок. Добрая половина слуг ушла в поисках лучшей доли, а стража и вовсе почти не показывалась на своих постах. Виверны, порой, усаживались на стены замка, который со временем вполне мог стать для них вторым домом.

Сэр Роланд Толстобрюхий разогнал крылатых бестий, однако восстановить былое величие замка Скалистое гнездо ему не удалось. Он не имел никакого опыта в ведении хозяйства – в юности ему пришлось покинуть родительский дом ради службы на благо империи, а вернулся сэр Роланд после смерти отца и матери.

Владельцу замка нужно было откуда-то взять целую гору денег, чтобы поправить дела. Увы, служа королю, сэр Роланд Толстобрюхий зарабатывал не так много, как хотелось бы. А денег требовалось весьма прилично...

Хозяин замка решился на отчаянный шаг – пробраться в логово дракона Марло и похитить оттуда по-крайней мере часть его сокровищ! Все равно проклятой рептилии не нужны эти камни – что ему с ними делать?! Ей-богу, лежит на сокровищах, как собака на сене...

Доблестный рыцарь понимал, что обитателя пещеры, который спит на горах драгоценных камней, скорее всего, придется убить. Впрочем, так ли это сложно, как кажется? Дракон – это всего лишь большая виверна!

Все жители королевства прекрасно знали, где находится пещера Марло, однако никто не спешил отправиться в нему в гости. Огромный монстр был невраждебным созданием, но искателей приключений, решивших украсть его сокровища, мгновенно превращал в кучки углей. Пламя, вырывавшееся вместе с дыханием дракона, не могло пережить ни одно живое существо!

Итак, сэр Роланд Толстобрюхий отправился далеко на запад. Пещера Марло находилась на берегу горной речки. Добраться до нее было очень непросто: пришлось купить хорошего коня, едва ли не на последние деньги, чтобы доскакать до жилища дракона хотя бы за неделю!

Отважный искатель сокровищ осторожно пробрался в пещеру, чтобы воочию увидеть Марло. Дракон оказался огромным! Сэр Роланд Толстобрюхий не рискнул ввязываться в бой. Вместо сурового противостояния, он решил пойти на хитрость.

Выбравшись наружу, рыцарь начал приманивать хозяина пещеры криком, который виверны издают в брачный период. Он надеялся, что драконы общаются примерно так же, ведь они все-таки родственники!

Марло, услышав зов, вылез из пещеры, предвкушая веселье. А сэр Роланд Толстобрюхий проскользнул внутрь, набрал столько бриллиантов, сколько смог унести, и выбрался обратно, пока дракон рыскал в поисках самки, желающей «повеселиться».

К счастью, благородный рыцарь остался незамеченным. Он, скрываясь, добрался до коня, привязанного неподалеку, и поскакал домой, радостно улыбаясь. Теперь ему, наконец, удастся восстановить замок! А дракон уполз обратно, недовольно прорычав сквозь зубы проклятие, адресованное всем самкам его вида.