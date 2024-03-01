Сюжет Fruit Combinator

Многие люди думают, что высоко-высоко в небе нет совершенно ничего, кроме, может быть, облаков. На самом деле это не так! Далеко в заоблачной выси живет добрый дух белых тучек. Иногда он спускается на землю, чтобы отведать любимых лакомств.

Это существо обожает фрукты и ягоды! Наверное, вы думаете, что бесплотный дух не способен есть? Ох, как же вы ошибаетесь! Дух белых тучек может сожрать целую корзину апельсинов в одно мгновение, но, разумеется, он не съест даже вишенку с дерева, если ему не разрешат этого сделать. В конце концов, он же добрый, а не жадный и беспринципный!

Дух белых тучек повадился летать в одну деревню, где его всегда кормили. Специально для волшебного существа построили большой алтарь, на котором приносили фруктовые и ягодные жертвы. Каждый день здесь появлялось что-нибудь вкусненькое...

Дух белых тучек оценил доброту людей. Он пожелал отплатить им тем же и хотел подарить что-нибудь очень нужное! Летая по миру, обитатель заоблачной выси не раз замечал, как некоторые люди творят самые ужасные вещи ради драгоценных камней. По всей видимости, эти «стекляшки» были очень важными в наземном мире. Дух белых тучек не мог понять, почему, хоть убей, однако раз они так нужны людям, то имеет смысл помочь им обрести желанное.

Он начал колдовать. Увы, все драгоценные камни получались бесцветными. Вряд ли человеческий глаз был способен различить эти драгоценности! Духу белых тучек было нужно откуда-то взять особый пигмент, который можно превратить в цветную волшебную энергию... и тут его осенило – фрукты и ягоды, конечно!

Из земляники получились отличные рубины, за которые многие люди были готовы продать душу. Конечно, камешки получались размером с ягоды, но все равно стоили они просто баснословных денег! Так дух белых тучек создал топазы, бирюзу и аметисты. Цвет камня менялся соответственно фруктам и ягодам, которые тот использовал в колдовстве. Создатель драгоценностей превратился в самого настоящего фруктового комбинатора! Благодаря его стараниям появились и другие камни, которые, несомненно, тоже были очень ценными.

Жители деревни, в которой был установлен алтарь для духа белых тучек, частенько находили на земле «стекляшки». Копаясь в саду, любой человек имел шанс наткнуться на горстку драгоценностей, которые стоили столько, сколько ему не удастся заработать за всю жизнь. Для деревенских бедняков каждая такая находка была настоящим праздником!

Духу белы тучек этого показалось мало. Он решил избавить деревню от плохой погоды. Каждый раз, когда дожди затягивались, волшебное существо разгоняло густые серые облака. Осенью по всей стране шли проливные дожди, но только не над той самой деревней – там светило солнышко, и так продолжалось до самой зимы. Впрочем, зимой прекрасная погода тоже стояла едва ли не каждый день.

Возможно, вы тоже не прочь найти горстку драгоценных камней? В таком случае добро пожаловать в ту самую деревню, находящуюся под покровительством духа белых тучек! Или попробуйте подружиться с этим существом, и тогда оно наверняка подарим вам что-нибудь, например, те самые «стекляшки», за которые не грех и душу продать.