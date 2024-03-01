Lunar Link: Sky King
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Обзор Lunar Link: Sky King

Количество линий
Количество линий: 30
RTP
RTP: 96.75%
Max Win
Max Win: X500
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Lunar Link: Sky King

Приближался Китайский новый год, однако настроение у Мими Си было ни к черту. Пару недель назад босс заявил, что она не горит на работе и показал на дверь, хотя дело, конечно, не в этом. Мими Си трудилась не покладая рук, просто в один прекрасный день начальник предложил ей уединиться в его кабинете, а она отказалась, рассмеявшись старому дураку прямо в лицо.

Потеряв работу, она лишилась источника дохода. Мими Си больше не могла развлекаться с друзьями. Приятелей и подруг как ветром сдуло! В довершении всего, неделю назад ее бросил парень, заявив, что теперь он играет за другую команду, которая принимает гостей на заднем дворе...

Когда молодой человек Мими Си влился в ряды «этих», она окончательно впала в депрессию. Ей пришлось идти к психоаналитику, чтобы хоть как-то справиться с навалившимися неприятностями. К сожалению, мозгоправ не дал ей рецепта на успокаивающие таблетки или на расслабляющую травку, из-за которой копы могут забрать в участок. Зато Мими Си узнала много нового о подсознании, умении абстрагироваться от внешнего мира и о том, как легко потратить деньги на полнейшую чушь, например, на консультацию психолога.

За несколько дней до праздника Мими Си нашла работу. Правда, с личной жизнью все равно почему-то не клеилось. Она решила провести особый новогодний ритуал, который защитит ее от проблем в следующем году.

Мими Си хотела вызвать Лунного короля, правда, сделать это в квартире оказалось проблемно – огромный дракон просто разгромит здесь все и наверняка снесет стену дома вместе с окном. Ближе к ночи она отправилась в парк, взяв с собой все необходимое: баночку золы папоротника, собранного на рассвете, мешочек золота и специальную погремушку, которую драконы просто обожают. Ну, если верить тому, что было написано на ценнике в магазине эзотерики, а уж там врать не будут, конечно...

К счастью, в парке никого не было, кроме пары бездомных. Да и то им никто не поверит, если они расскажут, как видели что-то из ряда вон выходящее, поэтому Мими Си не особенно беспокоилась ни их счет – люди скажут, мол, перепили ребята паленого саке, чего с них взять!

Она насыпала из золы замысловатую фигуру, нарисовала особые знаки и прочитала заклинание, потрясая погремушкой. Бледно-голубая луна превратилась в золотую! На землю с небес опустился огромный дракон!

Лунный король попросил Мими Си выбросить дурацкую погремушку, потому что от нее все равно нет никакого толка. Дракон взял мешочек золота у девушки, которая лишилась дара речи от увиденного, и приготовился выслушать три желания. Мими Си пришла в себя и начала рассказывать ему о своих неудачах.

Лунный король выслушал девушку. Божественное создание пообещало, что в следующем году ей во всем будет сопутствовать удача и улетел. Луна снова стала бледно-голубой, словно все произошедшее минуту назад было видением.

Уже на следующий день Мими Си встретила молодого человека, а через пару месяцев ее повысили на работе. Удача сопутствовала ей весь следующий год! Впрочем, разве могло быть по-другому, ведь Лунный король не может врать, в отличие от магазинов эзотерики, которые продают всякую ерунду самой наивной публике...

Провайдер
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